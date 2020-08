En Méditerranée, ce gaz tant convoité

« C'est un cadeau de Dieu à notre peuple ! » En 1999, au moment de la découverte du gisement de gaz naturel de Noa, au large de Gaza, Yasser Arafat salue avec emphase l'événement. La manne gazière peut aider le peuple palestinien. Depuis, de nombreux autres gisements ont été découverts dans cette partie orientale de la Méditerranée, au large d'Israël, de la Grèce, de Chypre, de l'Égypte et de la Libye. Ils ont pour la plupart été baptisés de noms de la mythologie grecque et biblique : Leviathan (plus de 600 milliards de mètres cubes), Calypso, Aphrodite ou encore Tamar.

Le sous-sol est tellement riche que les observateurs appellent cette zone « la nouvelle Norvège », le pays scandinave ayant bâti sa richesse sur le gaz de la mer du Nord. Cité par Le Figaro, un consultant du cabinet Wodd Mackenzie estime que l'eldorado méditerranéen contient 1 900 milliards de mètres cubes de gaz, l'équivalent de 45 ans de consommation de cette énergie en France. Si la plupart de ces gisements ne sont toujours pas en production (Leviathan vient tout juste de cracher ses premiers mètres cubes de gaz, une dizaine d'années après sa découverte), la promesse d'autres découvertes attise la convoitise des pays de la région, au premier rang desquels la puissante Turquie.

Dix-huit bâtiments de guerre protègent un navire d'exploration

