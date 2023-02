En légère hausse, l'inflation atteint 6,2 % en février

Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Selon les dernières données de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l'inflation a atteint 6,2 % sur un an, en février. Un chiffre en légère augmentation : après s'être tassée à 5,9 % en décembre et 6 % en janvier, l'inflation renoue ainsi avec son rythme d'octobre et novembre 2022.

« Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et des services », explique l'Insee, qui constate à l'inverse un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie.

Depuis le décollage des prix à la consommation en 2022, le taux d'inflation a renoué avec des niveaux inédits depuis les années 1980. Selon l'Insee, les produits alimentaires se sont renchéris en février de 14,5 % sur un an après avoir progressé de 13,3 % en janvier. La progression est particulièrement marquée pour les produits frais (14,2 % sur un an après 10,2 %).Inflation : un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires se dessine

La croissance du coût de l'énergie ralentit

Les prix des services ont aussi progressé plus rapidement qu'en janvier (+ 2,9 % contre 2,6 %), « tirés par le rebond des prix des services de transport », selon l'Insee. « Avec la fin des soldes d'hiver », la hausse des prix des produits manufacturés s'accélère elle aussi, mais plus légèrement (4,6 % sur un an après 4,5 % en janvier).

Enfin, la

... Source LePoint.fr