En Inde, Poutine et Pezeshkian ouvrent les échanges des dirigeants des Brics

Un cycliste passe devant un panneau montrant le Premier ministre indien Narendra Modi, installé en amont du sommet des Brics, à New Delhi, le 9 septembre 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Les échanges entre dirigeants du bloc diplomatique des Brics ont débuté vendredi en Inde à la veille de leur sommet ce weekend, en pleines turbulences géopolitiques mondiales comme la guerre en Ukraine ou le conflit au Moyen-Orient.

L'hôte de la réunion, le Premier ministre indien Narendra Modi, a reçu dans l'après-midi à New Delhi les présidents russe Vladimir Poutine et iranien Massoud Pezeshkian, premiers entretiens d'une longue série de tête-à-tête.

L'autre invité de marque du sommet, le président chinois Xi Jinping, est attendu samedi dans la capitale indienne.

Le conflit ouvert fin février au Moyen-Orient par les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran doit nourrir une partie des discussions de New Delhi.

"L'Iran a subi de lourdes sanctions ces dernières années, ces pressions ont atteint un stade critique et dangereux ces derniers mois suite à l'agression militaire des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran", a déclaré le chef de l'Etat iranien dès sa première intervention en Inde.

"Lorsqu'un pays subit des pressions politiques et militaires sur son commerce, son énergie, ses infrastructures et son système financier, les répercussions dépassent ses frontières", a également relevé M. Pezeshkian.

L'Iran a verrouillé en représailles le détroit d'Ormuz, par lequel transitait avant la guerre 20% du pétrole mondial. Ce blocage continue de faire flamber les prix du brut.

"Fracture"

Un artiste met la dernière main à des tableaux représentant les dirigeants des pays membres des BRICS à Amritsar, en Inde, le 10 septembre 2026 ( AFP / Narinder NANU )

Ce conflit divise les pays membres des Brics.

La Russie et la Chine, déterminées à contrer l'hégémonie américaine, continuent à commercer avec l'Iran malgré les menaces de sanctions répétées de Donald Trump.

Une position difficilement conciliable avec celle des Emirats arabes unis, qui ont suspendu en août leurs échanges commerciaux et financiers avec Téhéran après avoir été visés par des missiles iraniens.

"Ce conflit sera la principale ligne de fracture lors de ce sommet", a prédit pour l'AFP Harsh V. Pant, un analyste du centre de réflexion proche du gouvernement indien Observer Research Foundation.

Six mois après la dernière visite du président russe dans la capitale indienne, Narendra Modi et Vladimir Poutine se sont retrouvés vendredi en se donnant une franche accolade.

Les deux dirigeants "ont partagé leurs perspectives" sur les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, selon le ministère indien des Affaires extérieures. "Le Premier ministre (indien) a réaffirmé que seuls le dialogue et la diplomatie permettaient de résoudre les conflits", a-t-il ajouté.

Narendra Modi, qui a jusque-là toujours évité de condamner ouvertement l'invasion russe, avait exhorté, lors du dernier sommet de l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), son "ami" Vladimir Poutine à trouver une issue au conflit.

Son invitation avait été aussitôt saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Dégel

Alliée traditionnelle de la Russie, l'Inde a continué à importer du pétrole russe malgré les sanctions des Etats-Unis, qui estiment que ces achats financent la guerre de Moscou contre l'Ukraine.

La participation au sommet du président chinois Xi Jinping, sa première visite en Inde depuis 2019, marque une nouvelle étape du dégel entre Pékin et New Delhi, six ans après l'accrochage militaire meurtrier qui les avait opposés à leur frontière disputée dans l'Himalaya.

L'Inde et la Chine ont depuis lentement remis leur relation sur les rails, mais la méfiance persiste. "On ne peut s'engager dans le débat et l'amitié qu'avec les vertueux, jamais avec ceux qui ne le sont pas", a écrit en sanscrit M. Modi dans un message de bienvenue à ses invités.

"La Chine est prête à travailler avec l'Inde (...) en renforçant la communication, la coopération et en traitant correctement les différences, comme deux voisins et partenaires amis", a commenté vendredi un porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.

Quelques dizaines de Tibétains, selon un photographe de l'AFP, ont dénoncé vendredi à New Delhi le séjour annoncé de M. Xi en Inde, pays qui accueille leur chef spirituel en exil, le Dalaï Lama, depuis 1959.

Le forum des Brics a été créé en 2009 pour rassembler les grandes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, puis l'Afrique du Sud) hors des institutions dominées par les Etats-Unis et les puissances occidentales comme le G7.

Le bloc s'est depuis élargi notamment à l'Iran et aux Emirats arabes unis, eux aussi annoncés à New Delhi.