En Île-de-France, la gauche veut supprimer la charte de la laïcité

Il existe des groupes politiques qui ont le mérite de la constance... Pour la 26e fois depuis mars 2017, le groupe Front de gauche au conseil régional d'Île-de-France a déposé un amendement visant à supprimer la charte locale de la laïcité, votée en mars 2017 par l'exécutif régional. Cet amendement rituel déposé par le Front de gauche propose de remplacer la « charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité » par une énonciation de principe : « Le bénéficiaire s'engage à lire et à respecter la loi de 1905. » Rien de surprenant à ce que cette charte locale, qui prévoit que les bénéficiaires de subventions de la région Île-de-France fassent « respecter les valeurs de la République et le principe de laïcité », ne soit pas du goût de l'extrême gauche...

Plus surprenant, en revanche, est la solidarité des écologistes, des hamonistes et des socialistes qui ont voté en bloc en faveur de cette suppression pure et simple.

Moulins à vent

Pour Jonathan Kienzlen (PS), les élus de son groupe ont voté pour la suppression de la charte, car ce texte ne serait qu'« un outil de communication au service de la campagne de Valérie Pécresse. Cette charte chasse des moulins à vent, les services de la région ne sont pas habilités à contrôler les associations, et pas une seule subvention n'a été refusée pour non-respect de cette charte. » Pour l'élu, qui reconnaît que ce vote peut sembler

