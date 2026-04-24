EN EXCLUSIVITÉ-Un soldat américain accusé d'avoir parié sur Maduro s'est vu refuser l'ouverture d'un compte sur Kalshi, selon une source

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* Van Dyke aurait utilisé des informations privilégiées pour parier sur Polymarket, empochant ainsi 400 000 dollars, selon une plainte déposée auprès de la CFTC

* Kalshi aurait bloqué Van Dyke en raison de mesures de sécurité liées à l'identification, selon une source

* Cette affaire met en évidence un environnement réglementaire instable

(Ajoute du contexte, des informations générales, un commentaire de Better Markets et la réaction du ministère de la Justice aux paragraphes 1 à 3 et 7 à 13) par Douglas Gillison et Anirban Sen

Un soldat de l'armée américaine accusé d'avoir placé des paris liés à la capture du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro sur Polymarket s'est vu refuser l'ouverture d'un compte sur Kalshi, un concurrent, a déclaré vendredi une personne proche du dossier. Les résultats divergents sur ces plateformes de marché de prédiction rivales soulignent l'environnement réglementaire instable d'un secteur en plein essor qui entretient des liens avec l'administration du président Donald Trump . Le soldat, le sergent-chef Gannon Ken Van Dyke, un membre des forces spéciales de l'armée âgé de 38 ans impliqué dans la planification de la capture de Maduro, aurait gagné 400 000 dollars grâce à une série de paris qu'il a placés en décembre et début janvier sur Polymarket, auquel il aurait accédé, selon les procureurs, en masquant sa localisation géographique sur Internet. Selon la plainte déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le soldat aurait tenté de créer un compte sur une autre plateforme de contrats sur événements non identifiée fin décembre, mais celle-ci l'aurait bloqué.

Cette autre plateforme était Kalshi, a indiqué la source. La source a demandé à rester anonyme car l'affaire est confidentielle. Dans les jours qui ont précédé la capture de Maduro le 3 janvier, Van Dyke a utilisé des informations classifiées pour placer plusieurs paris sur Polymarket, pariant que les forces américaines entreraient au Venezuela et que Maduro serait destitué, selon la plainte. Ces accusations ne sont pas les premières à faire état d'un comportement illicite sur Polymarket. Début 2022, la CFTC a infligé une amende de 1,4 million de dollars à Polymarket pour avoir proposé illégalement des contrats sur des événements sur une plateforme non enregistrée. Les autorités fédérales ont ensuite ouvert une enquête sur la société, soupçonnée d'avoir indûment autorisé l'accès à des Américains, et ont perquisitionné le domicile du directeur général en 2024. Bloomberg a rapporté l'année dernière que la CFTC et le ministère de la Justice avaient clos l'enquête. « Ces allégations montrent une fois de plus comment des individus peuvent contourner les restrictions que les plateformes de marchés prédictifs sont censées avoir mises en place pour prévenir les abus », a déclaré Ben Schiffrin, responsable de la politique en matière de valeurs mobilières chez Better Markets, qui milite pour un renforcement de la réglementation de Wall Street.

« C'est pourquoi il était si important de mener une enquête pour déterminer si Polymarket respectait son engagement de ne pas autoriser l'accès aux utilisateurs américains. » Le ministère de la Justice a renvoyé les questions au bureau du procureur fédéral de Manhattan, où un porte-parole a refusé de commenter. La CFTC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le président Michael Selig a déclaré ce mois-ci aux législateurs que son agence poursuivrait sans relâche les délits d'initiés. En mars, la CFTC a également entamé le processus d'élaboration d'une réglementation sur les marchés prédictifs. Polymarket n'a pas répondu vendredi à une demande de commentaires. Le directeur juridique de la société, Neal Kumar, avait déclaré jeudi sur X que l'arrestation de Van Dyke « prouvait à quel point il est facile de détecter et de poursuivre les délits d'initiés lorsque les marchés sont sur la blockchain. Ce n'est pas anonyme — vous serez retrouvé, tout comme cet homme. »

SURVEILLANCE ACCRUE

Cette affaire marque la première fois que le ministère de la Justice engage des poursuites pour délit d'initié impliquant une plateforme de marché prédictif, et intervient alors que ces plateformes font l'objet d'une surveillance accrue de la part des législateurs.

En mars, Kalshi et Polymarket ont toutes deux mis à jour leurs règles pour préciser que certains types de paris, notamment ceux effectués à partir d’informations confidentielles et de tuyaux illégaux, ne seraient pas autorisés sur leurs plateformes respectives. Ces règles **ont concerné** la plateforme de trading offshore de Polymarket, ainsi que sa plateforme réglementée aux États-Unis, qui a récemment obtenu les licences nécessaires pour opérer aux États-Unis et est actuellement en phase bêta.

Lorsque Van Dyke a tenté d'ouvrir un compte chez Kalshi, les mesures de sécurité de la plateforme, qui incluent des exigences d'identification, l'ont bloqué, a déclaré la source.

Contrairement à d'autres plateformes de marchés prédictifs basées aux États-Unis, les utilisateurs de Polymarket sur sa plateforme offshore n'ont pas à fournir de pièce d'identité pour ouvrir un compte et commencer à négocier, a déclaré une autre source proche du dossier. Polymarket n'a pas immédiatement commenté sa procédure d'ouverture de compte.

Reuters n'a pas pu identifier immédiatement l'avocat de la défense de Van Dyke. Un juge fédéral de Caroline du Nord l'a provisoirement libéré moyennant une caution de 250 000 dollars, en attendant sa comparution mardi à New York, selon le ministère de la Justice.