((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'OpenAI, paragraphes 7-8 et 11)

* L'agent a exploité une faille dans le code d'un client de Modal, a déclaré Bubna, directeur technique de Modal

* OpenAI a indiqué que cet agent malveillant s'était introduit dans quatre comptes répartis sur quatre services distincts

* OpenAI a indiqué avoir désactivé, chiffré et restreint l'accès à des fins de recherche du modèle d'IA testé

par Deepa Seetharaman, Raphael Satter et Kenrick Cai

L'agent malveillant qui s'est échappé d'OpenAI et s'est livré à une série d'attaques informatiques pendant plusieurs jours chez la société d'IA Hugging Face a également compromis un client d'une deuxième entreprise technologique — Modal Labs, basée à New York — selon un dirigeant de Modal et deux autres sources proches du dossier.

Les dirigeants de Modal ont souligné que l’entreprise elle-même n’avait pas été piratée. D’après une chronologie publiée mardi par Hugging Face , l’agent malveillant s’est introduit dans un « sandbox », c’est-à-dire un environnement de test isolé, « hébergé sur l’infrastructure d’un fournisseur tiers », avant de s’en servir comme point de départ pour mener une attaque de plus grande envergure.

Le nom de ce fournisseur tiers n’a pas été mentionné dans l’article de blog, mais le directeur technique de Modal, Akshat Bubna, a déclaré que l’agent avait exploité un code vulnérable écrit par un client et hébergé sur la plateforme de Modal.

Modal a expliqué que le client avait « publié un point de terminaison non authentifié qui permettait à n’importe qui sur Internet d’utiliser ses sandbox pour exécuter du code » — l’équivalent numérique de laisser une porte ouverte sur Internet.

« La plateforme de Modal ni son environnement d’isolation n’ont été compromis d’aucune manière », a déclaré Bubna.

Bien que la compromission d’un client de Modal n’ait constitué qu’une première étape dans la campagne de piratage plus large menée contre Hugging Face, elle montre que l’agent malveillant a agi bien plus loin que ce que l’on savait jusqu’alors. OpenAI a refusé de commenter spécifiquement le piratage d’un des clients de Modal, renvoyant plutôt Reuters vers une mise à jour dans laquelle la société indiquait que son agent malveillant s’était introduit dans quatre comptes sur quatre services distincts. OpenAI n’a pas identifié ces services, mais une source proche du dossier a désigné Modal comme l’un d’entre eux. La société a déclaré n’avoir identifié « aucune autre activité présentant le même niveau de gravité ou d’ampleur que celle que nous avons signalée concernant Hugging Face, qui impliquait une compromission au niveau de la plateforme ». L’intrusion survenue début juillet chez Hugging Face, perpétrée par un agent hors de contrôle qu’OpenAI testait , a attiré l’attention du monde entier, évoquant des scénarios de science-fiction où l’intelligence artificielle se déchaîne. La semaine dernière, Reuters a rapporté qu’OpenAI n’avait pas remarqué que son agent était devenu incontrôlable avant que la menace ne soit maîtrisée et que le FBI ne soit alerté. OpenAI avait alors déclaré que le reportage de Reuters contenait des inexactitudes, sans toutefois donner plus de détails.

Dans son communiqué publié mardi, l’entreprise a indiqué avoir « désactivé, chiffré et restreint l’accès à la recherche » du modèle d’IA en cours de test.