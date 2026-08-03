EN EXCLUSIVITÉ-M. Williams, de la Fed, s'attend à un ralentissement de l'inflation et affirme que la Fed interviendra si ce n'est pas le cas

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* M. Williams, de la Fed, table toujours sur un ralentissement progressif de l'inflation, qui devrait atteindre l'objectif de 2 % en 2028

* M. Williams a déclaré que la politique de taux était « bien positionnée », mais a ajouté que la Fed relèverait ses taux si l'inflation ne ralentissait pas

* M. Williams ne voit pas de risques pour la stabilité financière liés aux investissements dans l'intelligence artificielle

par Michael S. Derby

John Williams, président de la Banque fédérale de réserve de New York, s’est dit optimiste quant à la poursuite d’un ralentissement progressif des pressions inflationnistes, mais a précisé que si ce n’était pas le cas, la banque centrale américaine n’hésiterait pas à réagir par des hausses de taux afin de ramener les pressions sur les prix à leur objectif. Si les prix de l’énergie et les droits de douane ont atteint leur pic et que l’économie reste sur des bases solides, « je pense que certains des principaux facteurs qui ont fait grimper l’inflation » au cours de la dernière année et demie environ « ne joueront plus autant, et que certaines des forces désinflationnistes que nous avons observées » devraient alors reprendre le dessus, a déclaré M. Williams vendredi lors d’une interview accordée à Reuters. M. Williams a ajouté: «Très honnêtement, je me concentre beaucoup sur ce que nous observerons dans les données d’inflation sous-jacente au cours des prochains mois, et je me demande si cela correspond à un rythme d’inflation tendant vers 2 % et s’inscrit réellement dans une trajectoire désinflationniste compatible avec la réalisation durable de notre objectif d’inflation de 2 % d’ici 2028. » Il a ajouté: «Personnellement, je prévois que l’inflation va baisser au cours du second semestre de cette année et continuer à baisser l’année prochaine. »

M. Williams a réaffirmé que l’orientation actuelle de la politique de taux d’intérêt était « bien placée » pour ramener l’inflation à son objectif. Mais M. Williams a précisé que « s’si l’économie ne suit pas une trajectoire permettant de ramener l’inflation à 2 %… il serait tout à fait approprié d’agir pour nous mettre sur une trajectoire qui ramène effectivement l’inflation à 2 % ».

L’inflation se situe bien au-dessus de 2 % et n’a pas atteint ou franchi la barre de l’objectif depuis plus de cinq ans. La semaine dernière, le Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de définir la politique monétaire, a laissé inchangée la fourchette cible des taux des fonds fédéraux , la maintenant entre 3,50 % et 3,75 %. M. Williams a déclaré qu’il « soutenait fermement… la décision du comité » de maintenir les taux inchangés.

TENSIONS SUR LES MARCHÉS

À l’approche de la réunion de la semaine dernière, les marchés financiers se demandaient si la Fed allait relever ses taux, compte tenu de l’écart important entre l’inflation et l’objectif fixé, ainsi que de la durée pendant laquelle elle est restée au-dessus de cet objectif. L’indice d’inflation utilisé par la Fed pour son objectif de 2 % a progressé de 3,7 % en juin en glissement annuel. Il reste soumis à des pressions à la hausse liées à des chocs d’offre provoqués notamment par la guerre en Iran et les droits de douane instaurés par le président Donald Trump, ainsi qu’à des pressions de la demande résultant notamment des investissements massifs des entreprises dans l’intelligence artificielle. Trois responsables de la Fed ont exprimé leur désaccord lors de la réunion, et tous ont déclaré dans des communiqués publiés vendredi que la Fed devait relever le coût des emprunts à court terme pour faire baisser l’inflation.

« L’inflation reste obstinément supérieure à 2 % depuis plus de cinq ans, et je ne suis pas convaincue qu’elle reviendra d’elle-même à notre objectif », a déclaré Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland.

Les rendements des obligations à long terme sont en hausse, les investisseurs craignant que les pressions inflationnistes ne restent élevées. Les opérateurs sur les marchés à terme anticipent une probabilité non négligeable que la Fed relève ses taux d’ici la fin de l’année.

M. Williams a reconnu qu’il régnait actuellement une grande incertitude quant aux perspectives et que la reprise du conflit au Moyen-Orient rendait difficile de déterminer quand les prix de l’énergie pourraient baisser. Il a toutefois ajouté qu’une fois qu’une solution serait trouvée et que le trafic maritime reprendrait, l’amélioration pourrait être rapide.

« Je ne prévois pas, du moins d’après ce qui s’est passé jusqu’à présent dans mon scénario de base, que nous assistions à

… une pression inflationniste persistante au second semestre de cette année ou l’année prochaine en raison du conflit au Moyen-Orient, mais c’est évidemment quelque chose qui pourrait changer en fonction des circonstances », a déclaré M. Williams.

Lorsqu’on lui a demandé si la Fed se sentirait contrainte de définir sa politique monétaire en fonction des niveaux des marchés, il a répondu « absolument pas », bien que la banque centrale surveille de près les marchés financiers.

« Nous devons toujours mener notre propre analyse, faire notre travail de fond, évaluer tous les… facteurs qui influencent l’économie et les perspectives », a déclaré M. Williams.

Les marchés financiers évoluent dans un contexte de communication changeant de la Fed sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, qui a renoncé à fournir ce que l’on appelle des « indications prospectives » sur les perspectives de politique monétaire.

L’IA, C’EST BON

M. Williams se montre également optimiste quant aux perspectives de l’IA et a déclaré que certaines des fluctuations récemment observées dans ce secteur n’étaient pas une surprise.

La volatilité des prix des actifs « va de pair avec un monde hautement innovant … en constante évolution, et nous l’avons déjà constaté par le passé », a déclaré M. Williams.

En ce qui concerne les entreprises qui s’endettent pour développer leurs activités, il a indiqué que les niveaux d’endettement ne sont pas comparables à ceux qui ont contribué à déclencher la crise financière il y a deux décennies. « La plupart de ces entreprises affichent des bénéfices très élevés; je ne suis donc pas particulièrement inquiet quant à la stabilité financière liée à leur endettement pour le moment. »