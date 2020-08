Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En Espagne, le tourisme international a chuté de 98% en juin Reuters • 03/08/2020 à 10:20









EN ESPAGNE, LE TOURISME INTERNATIONAL A CHUTÉ DE 98% EN JUIN MADRID (Reuters) - Le nombre de touristes étrangers en Espagne a chuté de 98% en juin par rapport au même mois de l'an dernier, montrent les statistique officielles publiées lundi, qui confirment que ce secteur clé de l'économie continue de souffrir de l'impact de la pandémie de coronavirus. Sur les six premiers mois de l'année, 10,8 millions de touristes étrangers ont visité le pays, soit près de 72% de moins qu'au premier semestre 2019, précise l'Institut national de la statistique. (Nathan Allen, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

