En Ecosse, une joueuse harcelée après avoir signé son premier contrat professionnel
L’enfer des réseaux sociaux.
Ce devait être l’un des plus beaux jours de sa vie, il s’est malheureusement transformé en cauchemar. Ce jeudi, le club écossais de Kilmarnock a annoncé sur ses réseaux sociaux la signature du premier contrat professionnel de Skye Stout , jeune joueuse de 16 ans. Une belle nouvelle immédiatement suivie de nombreuses moqueries envers la jeune femme, en raison de son acné . Au point que le club a décidé de retirer tous ses posts la concernant.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
