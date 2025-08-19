EN DIRECT-Ukraine-Attaque russe sur la région de Poltava, les Européens se réunissent

Une attaque russe dans la nuit de lundi à mardi dans la région ukrainienne de Poltava a privé de courant plusieurs centaines de foyers et entreprises, a annoncé mardi le gouverneur de la région, tandis que la réunion sur l'Ukraine organisée à la Maison blanche a permis d'acter "des lignes importantes", a dit le président français Emmanuel Macron.

Trois jours après un sommet bilatéral avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska, lors duquel aucun cessez-le-feu en Ukraine n'a été convenu, Donald Trump a organisé lundi des discussions à Washington avec le président ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

Le président américain s'est dit prêt à contribuer à la sécurité de l'Ukraine et indiqué que la Russie ne s'opposait pas à une telle mesure, ce qu'a salué Volodimir Zelensky au cours d'une réunion au ton beaucoup plus cordial que lors de la précédente visite du président ukrainien à Washington, fin février.

Les Européens restent toutefois désireux de s'assurer qu'aucun accord au détriment de Kyiv et du continent ne sera scellé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain a annoncé préparer une rencontre entre le président russe et son homologue ukrainien, qui pourrait avoir lieu d'ici deux semaines selon le chancelier allemand Friedrich Merz.

Emmanuel Macron a déclaré que le sujet des territoires ukrainiens n'a "pas été discuté aujourd'hui". Il a également exprimé des doutes sur la volonté de Vladimir Poutine de conclure un accord de paix vu que la Russie a continué de bombarder l'Ukraine pendant le sommet en Alaska. "Les faits disent les intentions", a-t-il déclaré.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

09h51 - La "Coalition des volontaires" alliés de l'Ukraine se réunira à 10h00 GMT (12h00 à Paris) avant le Conseil européen prévu à 11h00 GMT (13h00), a annoncé un porte-parole du gouvernement polonais.

08h56 - L'ancien président russe Dimitri Medvedev a déclaré mardi sur X que "la Coalition des volontaires belliciste et antirusse" n'avait pas réussi à battre Donald Trump sur son terrain et que la question était maintenant de savoir "quel air" Zelensky allait jouer "à propos des garanties et des territoires" une fois de retour en Ukraine, "une fois qu'il aura remis son uniforme militaire".

08h29 - Un incendie dans une raffinerie de pétrole de Loukoil à Volgograd, dans le sud de la Russie, provoqué par les débris d'un drone ukrainien, a été éteint mardi matin, rapporte l'agence de presse Interfax citant les autorités locales.

08h21 - L'armée de l'air ukrainienne a annoncé que la Russie avait lancé 270 drones et tiré 10 missiles dans la nuit de lundi à mardi, l'une de ses plus importantes attaques depuis le début du mois.

L'armée a ajouté que 230 drones et six missiles russes avaient été abattus, tandis que quatre missiles et 40 drones avaient atteint leur cible à 16 reprises.

07h58 - "Au moment où Poutine assurait Trump au téléphone qu'il recherchait la paix, au moment où le président Zelensky avait des dicussions à la Maison blanche avec les leaders européens sur une paix juste, l'armée de Poutine lançait encore une attaque massive sur Krementchouk", a dit Vitalii Maletskyi, maire de la ville ukrainienne, sur l'application de messagerie Telegram. "Une fois de plus, le monde a vu que Poutine ne veut pas la paix, il veut détruire l'Ukraine."

06h46 - Une attaque russe cette nuit sur les districts de Krementchouk et Loubny, dans la région de Poltava, a privé de courant plusieurs centaines de foyers ou entreprises et endommagé les bâtiments administratifs d'une infrastructure électrique locale, a annoncé le gouverneur de la région.

"Heureusement, il n'y a pas de victimes", a dit le gouverneur Volodimir Kohut sur Telegram.

Selon lui, l'électricité a été coupée pour près de 1.500 foyers et 119 clients commerciaux.

