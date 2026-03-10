EN DIRECT-Trump prédit une fin imminente de la guerre avec l'Iran, Araqchi exclut des négociations

La guerre au Moyen-Orient est "pratiquement terminée", a assuré lundi soir le président américain Donald Trump, provoquant un soulagement sur les marchés pétroliers et financiers, même si les conditions d'un arrêt du conflit, entré mardi dans son onzième jour, restaient incertaines.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré qu'il était peu probable que Téhéran renoue les négociations entamées avec Washington, citant l'"expérience amère" des cycles de pourparlers avec les Etats-Unis sur le nucléaire iranien.

"Après trois cycles de négociations, l'équipe américaine de négociateurs a dit elle-même que nous avions réalisé de grands progrès. Malgré tout, ils ont décidé de nous attaquer. Donc parler aux Américains n'est plus vraiment à notre ordre du jour désormais", a-t-il dit dans une interview diffusée lundi soir par la chaîne de télévision PBS.

Donald Trump a dit lundi vouloir une victoire "totale", sans en définir les conditions. Depuis le début du conflit, il a tenu des propos contradictoires sur les objectifs de Washington et les raisons pour lesquelles cette campagne militaire a été lancée. Israël dit vouloir entraîner la chute du système théocratique iranien et a promis de faire du nouveau guide suprême de la Révolution islamique Mojtaba Khamenei une cible.

Il appartient aux Gardiens de la révolution iranienne de "déterminer la fin de la guerre", a rétorqué mardi un porte-parole, cité par la presse officielle iranienne.

Téhéran ne permettra à "aucun litre de pétrole" d'être exporté depuis la région si les Etats-Unis et Israël poursuivent leurs attaques, a ajouté ce porte-parole des Gardiens iraniens.

Les bombardements des Etats-Unis et d'Israël ont tué au moins 1.332 civils iraniens et blessé des milliers d'autres, selon l'ambassadeur d'Iran auprès de l'Onu. Les autorités du Liban ont fait état de plus de 400 personnes tuées dans les frappes israéliennes, qui ont également déplacé près de 700.000 personnes. (voir le bilan pays par pays)

En Israël, 11 personnes ont été tuées dans les attaques iraniennes.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

09h15 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété que le but de la guerre menée par Israël était de renverser le régime en place.

"Notre aspiration est d'amener le peuple iranien à se libérer du joug de la tyrannie", a-t-il déclaré dans un communiqué publié par son bureau.

"A la fin, cela dépend d'eux. Mais il ne fait aucun doute qu'à travers les actions que nous avons menées jusqu'ici, nous brisons leurs os, et notre main continue d'agir."

09h13 - Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse à la faveur d'un repli de près de 10% des cours du pétrole au lendemain de leur flambée à plus de 100 dollars le baril. A Paris, le CAC 40 progresse de 1,68% et l'indice paneuropéen Stoxx 600 avance de 1,87%.

09h06 - L'armée iranienne dit avoir visé des raffineries et des entrepôts de pétrole à Haïfa en Israël à l'aide d'une attaque de drones en représailles à des attaques sur des dépôts pétroliers en Iran, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.

09h04 - L'Australie a accordé mardi des visas humanitaires à cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football qui avaient sollicité l'aide du gouvernement, craignant des représailles dans leur pays après avoir gardé le silence pendant l'hymne iranien avant un match contre la Corée du Sud.

08h15 - Une réunion du G7 Energie doit se tenir ce mardi, en marge du sommet international du nucléaire qui se tient à Paris, avec "un objectif de baisser les prix" du pétrole, annonce Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement sur France 2.

08h11 - Un système américain de défense aérienne Patriot a été déployé dans la province turque de Malatya (sud-est) dans le cadre de mesures prises par l'Otan pour contrer la menace de missiles iraniens, annonce le ministère turc de la Défense.

08h07 - Plus de 10.000 ressortissants chinois ont été rapatriés du Moyen-Orient, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

08h03 - La fermeture du détroit d'Ormuz pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les marchés pétroliers mondiaux, prévient le dirigeant du géant pétrolier saoudien Aramco.

"Si nous avons déjà connu des perturbations par le passé, celle-ci est de loin la plus grave crise qu'ait connue l'industrie pétrolière et gazière de la région", déclare Amin Nasser lors d'une conférence de presse suivant la publication des résultats de l'entreprise pour 2025.

07h30 - La Hongrie a interdit l'exportation de pétrole brut, de diesel et d'essence à indice d'octane 95 et va libérer 45 jours de réserves nationales de pétrole, a annoncé lundi soir sur Facebook le ministre hongrois de l'Energie, Marton Nagy.

07h22 - Israël publie un nouvel ordre d'évacuation à destination des habitants résidant au sud du fleuve Litani, dans le sud du Liban, signalant une frappe imminente.

06h12 - Il est peu probable que Téhéran renoue les négociations entamées avec Washington, dit le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, dans une interview diffusée lundi soir par la chaîne de télévision PBS.

Il cite l'"expérience amère" des cycles de pourparlers avec les Etats-Unis sur le nucléaire iranien, alors que des négociateurs des deux pays étaient à nouveau réunis à Genève moins de quarante-huit heures à peine avant le lancement de la campagne militaire israélo-américaine en Iran.

"Après trois cycles de négociations, l'équipe américaine de négociateurs a dit elle-même que nous avions réalisé de grands progrès. Malgré tout, ils ont décidé de nous attaquer. Donc parler aux Américains n'est plus vraiment à notre ordre du jour désormais".

01h33 - Donald Trump prévient que les Etats-Unis frapperont l'Iran encore plus puissamment si Téhéran bloque les flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz.

"Si l'Iran fait quoi que ce soit qui stoppe la circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz, il sera frappé par les Etats-Unis d'Amérique VINGT FOIS PLUS FORT qu'il ne l'a été jusqu'à présent", écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"En outre, nous détruirons des cibles faciles qui rendront virtuellement impossible pour l'Iran de se reconstruire comme nation - la mort, le feu et la furie régneront sur eux", ajoute-t-il. "Mais j'espère, et je prie, que cela ne se produise pas".

01h10 - Il appartient aux Gardiens de la révolution iranienne de "déterminer la fin de la guerre", dit un porte-parole, cité par la presse officielle iranienne.

Téhéran ne permettra à "aucun litre de pétrole" d'être exporté depuis la région si les Etats-Unis et Israël poursuivent leurs attaques, ajoute ce porte-parole des Gardiens iraniens.

Ces commentaires interviennent après que le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre était "pratiquement terminée".

VOIR AUSSI

Retrouvez le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)