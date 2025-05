En direct : suivez le multiplex de Ligue 1

information fournie par AFP • 10.05.2025 • 22:04 •

L'Inde et le Pakistan ont accepté samedi de cesser leurs hostilités après quatre jours d'attaques meurtrières de drones, de tirs d'artillerie et de frappes de missiles, mais quelques heures plus tard les deux pays se sont accusés mutuellement de violer le cessez-le-feu. ... Lire la suite