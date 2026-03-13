EN DIRECT-Nouvelles frappes en Iran et au Liban, mort d'un soldat français en Irak

La guerre au Moyen-Orient est entrée vendredi dans son quatorzième jour avec l'annonce de nouvelles frappes en Iran et au Liban, alors que le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré jeudi que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

Quelques heures plus tard, lors de sa première conférence de presse depuis le début des frappes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé les Iraniens à se soulever contre le régime théocratique à Téhéran.

Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'un soldat français était mort lors d'une attaque dans la région d'Erbil, en Irak.

L'armée française avait annoncé plus tôt que six soldats français avaient été blessés dans une attaque de drones dans le nord de l'Irak.

Aucune information supplémentaire n'a toutefois été donnée sur l'origine de l'attaque.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

08h02 - L'armée israélienne annonce avoir lancé une vague de frappes à grande échelle sur Téhéran.

07h47 - De multiples explosions et bruit d'avions de chasse sont entendus à Karaj, à l'ouest de Téhéran, selon les médias d'Etat iraniens.

07h31 - L'armée israélienne annonce avoir frappé le pont de Zrarieh sur le fleuve Litani, au Liban, faisant valoir qu'il s'agissait d'un point de passage clé utilisé par le Hezbollah.

07h26 - Le président américain Donald Trump a qualifié les dirigeants iraniens d'"ordures dérangées" ("deranged scumbags") et déclaré que c'était un grand honneur pour lui de les tuer.

"Nous avons une puissance de feu inégalée, des munitions illimitées et tout le temps nécessaire - Regardez ce qui arrive aujourd'hui à ces ordures dérangés", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Ils tuent des innocents partout dans le monde depuis 47 ans, et maintenant, moi, le 47e président des Etats-Unis d'Amérique, je les tue. Quel grand honneur !"

06h34 - Un drone frappe un immeuble résidentiel dans le nord de Beyrouth, au Liban, rapportent les médias officiels libanais.

Il s'agit des premières frappes dans cette zone.

04h39 - Le président américain Donald Trump estime que le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est vivant mais "en mauvais état".

"Je pense qu'il est probablement (vivant). Je pense qu'il est en mauvais état, mais je pense qu'il est probablement vivant d'une certaine manière, vous savez", dit le locataire de la Maison blanche à Fox News.

01h52 - Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak et indique que plusieurs militaires français ont été blessés.

Le chef de l'Etat précise que la présence en Irak de ces soldats s'inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme.

Aucune information supplémentaire n'a été donnée sur l'origine de l'attaque.

01h46 - La Résistance islamique en Irak, un réseau de factions armées, revendique la responsabilité de la destruction d'un avion ravitailleur militaire américain dans l'ouest de l'Irak.

00h45 - L'administration américaine a épuisé "des années" de munitions essentielles depuis le début de la guerre contre l'Iran, rapporte le Financial Times, citant des sources.

00h38 - Les Etats-Unis accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole et de produits pétroliers russes, sous le coup de sanctions américaines, actuellement bloqués en mer.

Il s'agit d'une mesure visant à stabiliser les marchés énergétiques mondiaux perturbés par la guerre en Iran, dit le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent.

