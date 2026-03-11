EN DIRECT-Nouvelles frappes à travers le Moyen-Orient, l'Iran se dit prêt à réprimer toute manifestation

Les États-Unis et Israël ont échangé de nouvelles frappes aériennes avec l'Iran à travers le Moyen-Orient mercredi, au douzième jour de la guerre, tandis que la république islamique se disait prête à réprimer toute manifestation antigouvernementale.

Ces attaques interviennent au lendemain de bombardements contre l'Iran décrits par le Pentagone comme les plus intenses depuis le début de la guerre.

Le chef de la police iranienne, Ahmadreza Radan, a averti que "toute personne descendant dans la rue à la demande de l'ennemi sera considérée comme un ennemi et non comme un manifestant".

"Toutes nos forces de sécurité ont le doigt sur la gâchette", a-t-il déclaré à la télévision d'État.

Alors que le conflit bloque le détroit d'Ormuz, interrompant le flux de près d'un cinquième des approvisionnements mondiaux en énergie fossile provenant du Golfe, les prix du pétrole et du gaz ont chuté et les marchés boursiers ont rebondi mardi, les investisseurs misant sur le fait que le président américain Donald Trump tentera de mettre fin à la guerre rapidement.

Contribuant à rassurer les marchés, l'Agence internationale de l'énergie a proposé un recours sans précédent aux réserves stratégiques de pétrole afin de stabiliser les prix du brut, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des responsables au fait de la question.

Avant la publication de ces informations, les Gardiens de la révolution iranienne avaient toutefois prévenu que Téhéran ne permettrait aucune exportation de pétrole depuis la région via le détroit d'Ormuz tant que Washington et Israël poursuivraient leurs attaques.

Ils ont par ailleurs déclaré avoir lancé mardi soir des missiles vers la base d'Al Oudeïd au Qatar, opérée par les Etats-Unis, et la base d'Al Harir, située au Kurdistan irakien.

Les médias iraniens d'Etat ont rapporté tôt mercredi que de nouvelles attaques avaient été lancées contre des installations militaires américaines à Bahreïn.

Mardi, Donald Trump a prévenu l'Iran de conséquences militaires d'un niveau "jamais aperçu auparavant" si des mines iraniennes étaient placées dans le détroit d'Ormuz. Il a par la suite déclaré que les Etats-Unis avaient "complètement détruit" 16 navires poseurs de mines qui étaient inactifs, prévenant d'autres interventions similaires potentielles.

Des millions d'Israéliens se sont réfugiés à plusieurs reprises dans la nuit de mardi à mercredi dans des abris, alors que l'armée prévenait que l'Iran lançait des missiles en direction d'Israël. Ces attaques ont coïncidé avec de nouveaux tirs israéliens contre Beyrouth, au Liban.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

08h31 - L'Australie a fermé ses ambassades à Abou Dhabi et Tel Aviv ainsi que son consulat à Dubaï, déclare la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, ajoutant que le conflit au Moyen-Orient "risque de s'intensifier et de se poursuivre à court terme".

08h21 - Un vraquier a été touché mercredi par un projectile non identifié au nord-ouest de Dubaï, selon l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO).

L'équipage est sain et sauf, précise UKMTO, ajoutant que les autorités ont ouvert une enquête.

08h03 - La Chine désapprouve les attaques visant des pays du Golfe et condamne toutes les frappes indiscriminées contre des civils ou des cibles non militaires, déclare le porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

07h45 - La Banque de France pourrait relever "légèrement" sa prévision d'inflation en raison de la conjoncture économique induite par le conflit au Moyen-Orient, déclare sur RTL son gouverneur, François Villeroy de Galhau.

07h35 - La France a décidé de tripler son aide au Liban pour la porter à 60 tonnes, annonce le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Cette aide arrivera jeudi dans le pays et inclura des kits sanitaires, des kits d'hygiène, des matelas, des lampes et un poste sanitaire mobile, ajoute-t-il sur TF1.

06h56 - Un projectile touche un cargo dans le détroit d'Ormuz et provoque un incendie à bord, dit l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO), qui ajoute que l'équipage a évacué le navire.

05h30 - Des frappes israéliennes visent un appartement du centre de Beyrouth, rapportent les médias officiels libanais.

04h24 - Un porte-conteneurs subit des dégâts au nord-ouest des Emirats arabes unis, déclare l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO), indiquant que les membres d'équipage se trouvaient tous en sécurité.

02h49 - Un drone frappe une installation diplomatique américaine en Irak, selon un responsable américain et une alerte interne émise par le département d'Etat que Reuters a pu consulter.

Une alerte distincte précise qu'aucun blessé n'est à déplorer.

01h17 - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a proposé de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole afin de stabiliser le marché, rapporte le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables au fait de la question.

Le recours aux stocks stratégiques dépasserait les 182 millions de barils de pétrole que les pays membres de l'AIE ont libéré en 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, ajoute le WSJ.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)