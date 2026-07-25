EN DIRECT-Les incendies qui frappent la France atteignent un "niveau inédit"-Lecornu

Les incendies qui frappent la France ont atteint un "niveau inédit", a déclaré vendredi le Premier ministre Sébastien Lecornu, alors que des dizaines de milliers de personnes ont été forcées d'évacuer, notamment en Gironde et dans les Landes.

Le feu qui s'est déclaré mercredi dans la commune de Saumos (Gironde) a parcouru 14.000 hectares, détruit 53 maisons et un camping et a nécessité 110.000 évacuations, principalement sur la presqu'île touristique de Lège-Cap-Ferret.

Il se dirige désormais vers l'agglomération bordelaise mais ne menace pas Bordeaux "pour l'instant", a annoncé vendredi soir le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Les autorités vont procéder à des évacuations dans des communes de l'agglomération de Bordeaux, préfecture de la Gironde qui compte quelque 270.000 habitants, a-t-il dit sans plus de précisions.

Sébastien Lecornu a annoncé avoir décidé de mobiliser "tous les moyens nécessaires" à l'issue d'une cellule interministérielle de crise organisée pour évoquer la situation de Bordeaux et sa périphérie.

Dans le Var, où 2.850 hectares sont partis en fumée, les pompiers sont confrontés à des reprises de feu dans les secteurs de Pontevès, où le feu est survenu il y a quatre jours, et Barjols.

Le gouvernement français fait l'objet de critiques pour ne pas avoir pris des mesures de prévention robustes contre les conséquences du réchauffement climatique et négligé les moyens de lutte contre les incendies, facilités par la hausse des températures, la sécheresse et le "stress hydrique". Un quatrième épisode de canicule est annoncé la semaine prochaine en France.

Le phénomène s'accentue à l'échelle européenne : l'Espagne a déclaré vendredi l'état d'urgence national en raison des incendies de forêts - une première dans l'Histoire du pays - et a également sollicité l'aide de l'UE. Plus de 10.000 personnes ont été évacuées de communes situées dans les montagnes à l'ouest de Madrid.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

03h17 - La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas annonce sur le réseau social X ordonner de manière préventive l'évacuation des communes du Haillan, de Eysines et de Mérignac.

01h56 - La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas, ordonne de manière préventive l'évacuation des communes de Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalles, Saint-Jean d'Illac.

23h46 - La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas, ordonne de manière préventive l'évacuation de la commune d'Audenge, située sur le bassin d'Arcachon.

23h39 - Le Premier ministre Sébastien Lecornu déclare que les incendies en France ont atteint un "niveau inédit" et indique que plus de 141.000 personnes ont déjà été évacuées en Gironde et dans les Landes.

Sébastien Lecornu annone notamment que les plus de 500 militaires déjà engagés sur le terrain "seront rejoints dès demain par une quinzaine de sections supplémentaires, portant les effectifs à plus de 1.000 militaires en appui des sapeurs-pompiers."

Le plan blanc est activé dans les établissements de santé et 1,5 million de masques FFP2 seront acheminés dès cette nuit vers la Gironde, ajoute le chef du gouvernement.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)