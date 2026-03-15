 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EN DIRECT-Les Etats-Unis pourraient mener de nouvelles frappes contre Kharg, dit Trump
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 00:53

Les Etats-Unis pourraient frapper de nouveau l'île iranienne de Kharg, a déclaré Donald Trump, ajoutant que Téhéran semblait prêt à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, deux semaines après le début du conflit au Moyen-Orient.

Le président américain avait affirmé plus tôt que les Etats-Unis avaient "totalement détruit" des cibles militaires sur l'île de Kharg.

L'Iran, dont 90% des exportations de pétrole partent des terminaux de l'île de Kharg, a pour sa part menacé de s'en prendre en représailles aux installations pétrolières des compagnies coopérant avec les Etats-Unis dans la région en cas d'attaque contre ses propres infrastructures d'hydrocarbures.

Donald Trump a également demandé aux pays qui importent du pétrole par le détroit d'Ormuz de sécuriser ce passage, en promettant l'aide de Washington. Il a dit espérer que plusieurs pays dont la France enverraient des navires de guerre pour sécuriser le détroit, par où transite en temps normal 20% du pétrole mondial.

Le conflit ne montrait aucun apaisement samedi, les attaques se poursuivant de part et d'autre.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

00h24 - Les Etats-Unis pourraient mener de nouvelles frappes contre l'île iranienne de Kharg, dit Donald Trump, ajoutant que bien que Téhéran semble prêt à conclure un accord pour mettre fin à la guerre "les termes ne sont pas encore assez bons".

Le président américain indique que les frappes américaines avaient "entièrement démoli" la plus grande partie de l'île et déclare à NBC News que "nous pourrions la frapper encore quelques fois juste pour le plaisir".

00h23 - Le Premier ministre britannique Keir Starmer pourrait envoyer des milliers d'intercepteurs de drones au Moyen-Orient, rapporte The Telegraph.

VOIR AUSSI

LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

Retrouvez le DIRECT de la journée de samedi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank