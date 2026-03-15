EN DIRECT-Les Etats-Unis pourraient mener de nouvelles frappes contre Kharg, dit Trump

Les Etats-Unis pourraient frapper de nouveau l'île iranienne de Kharg, a déclaré Donald Trump, ajoutant que Téhéran semblait prêt à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, deux semaines après le début du conflit au Moyen-Orient.

Le président américain avait affirmé plus tôt que les Etats-Unis avaient "totalement détruit" des cibles militaires sur l'île de Kharg.

L'Iran, dont 90% des exportations de pétrole partent des terminaux de l'île de Kharg, a pour sa part menacé de s'en prendre en représailles aux installations pétrolières des compagnies coopérant avec les Etats-Unis dans la région en cas d'attaque contre ses propres infrastructures d'hydrocarbures.

Donald Trump a également demandé aux pays qui importent du pétrole par le détroit d'Ormuz de sécuriser ce passage, en promettant l'aide de Washington. Il a dit espérer que plusieurs pays dont la France enverraient des navires de guerre pour sécuriser le détroit, par où transite en temps normal 20% du pétrole mondial.

Le conflit ne montrait aucun apaisement samedi, les attaques se poursuivant de part et d'autre.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

00h24 - Les Etats-Unis pourraient mener de nouvelles frappes contre l'île iranienne de Kharg, dit Donald Trump, ajoutant que bien que Téhéran semble prêt à conclure un accord pour mettre fin à la guerre "les termes ne sont pas encore assez bons".

Le président américain indique que les frappes américaines avaient "entièrement démoli" la plus grande partie de l'île et déclare à NBC News que "nous pourrions la frapper encore quelques fois juste pour le plaisir".

00h23 - Le Premier ministre britannique Keir Starmer pourrait envoyer des milliers d'intercepteurs de drones au Moyen-Orient, rapporte The Telegraph.

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LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

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(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)