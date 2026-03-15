EN DIRECT-Les Etats-Unis pourraient de nouveau frapper Kharg, dit Trump

Les Etats-Unis pourraient de nouveau frapper l'île iranienne de Kharg "pour le plaisir", a déclaré Donald Trump, ajoutant que les conditions d'un éventuel accord pour mettre fin au conflit n'étaient pas encore réunies bien que Téhéran y semble prêt selon lui, deux semaines après le début du conflit au Moyen-Orient.

Le président américain avait affirmé auparavant que les Etats-Unis avaient "totalement détruit" des cibles militaires sur l'île de Kharg.

L'Iran, dont 90% des exportations de pétrole partent des terminaux de l'île de Kharg, a pour sa part menacé de s'en prendre en représailles aux installations pétrolières des compagnies coopérant avec les Etats-Unis dans la région en cas d'attaque contre ses propres infrastructures d'hydrocarbures.

Donald Trump a également demandé aux pays qui importent du pétrole par le détroit d'Ormuz de sécuriser ce passage, en promettant l'aide de Washington. Il a dit espérer que plusieurs pays dont la France enverraient des navires de guerre pour sécuriser le détroit, par où transite en temps normal 20% du pétrole mondial.

Le conflit ne montre toujours aucun signe d'apaisement.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont dit dimanche avoir tiré des missiles et des drones contre des cibles en Israël et trois bases militaires américaines dans la région. L'armée israélienne a dit qu'elle interceptait des projectiles tirés en direction de l'Etat hébreu.

L'Arabie saoudite a dit avoir intercepté et détruit 10 drones à Ryad et dans l'est de son territoire.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

07h30 - Les opérations de chargement de pétrole ont repris dans le port de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, au lendemain d'un incendie provoqué par une attaque de drone, dit à Reuters une source du secteur pétrolier sur place.

06h43 - Vingt personnes sont arrêtées dans le nord-ouest de l'Iran pour avoir tenté de coopérer avec Israël, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim, citant un communiqué du procureur de la province d'Azerbaïdjan occidental.

Ces personnes sont accusées d'avoir transmis à Israël des informations sur l'emplacement des installations militaires et de sécurité iraniennes.

02h24 - Le département d'Etat annonce avoir ordonné à son personnel non essentiel et aux familles du personnel gouvernemental des Etats-Unis de quitter Oman, citant des risques de sécurité en raison de la guerre avec l'Iran.

02h07 - Le département américain de la Défense identifie six aviateurs américains tués lors d'une opération de ravitaillement en carburant au-dessus de l'Irak.

00h24 - Les Etats-Unis pourraient mener de nouvelles frappes contre l'île iranienne de Kharg, dit Donald Trump, ajoutant que, même si Téhéran semble prêt à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, "les termes ne sont pas encore assez bons".

Le président américain affirme que les frappes américaines ont "entièrement démoli" la plus grande partie de l'île et déclare à NBC News que "nous pourrions la frapper encore quelques fois juste pour le plaisir".

00h23 - Le Premier ministre britannique Keir Starmer pourrait envoyer des milliers d'intercepteurs de drones au Moyen-Orient, rapporte The Telegraph.

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LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

Retrouvez le DIRECT de la journée de samedi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)