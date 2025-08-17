EN DIRECT -La "Coalition des volontaires" se réunit avant les discussions sur l'Ukraine à Washington

Le Président de la République Emmanuel Macron copréside dimanche, avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer, une réunion de la "Coalition des volontaires", à la suite du sommet Trump-Poutine en Alaska et en amont du déplacement du président ukrainien à Washington lundi.

Plusieurs dirigeants européens, exclus comme l'Ukraine des discussions de vendredi, se rendront à Washington pour apporter leur soutien à Volodimir Zelensky afin que l'Ukraine ne se voit pas imposer un accord qui ne lui conviendrait pas.

Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb, feront partie de la coalition accompagnant Volodimir Zelensky à la Maison blanche.

Ursula Von der Leyen reçoit par ailleurs Volodimir Zelensky à Bruxelles dimanche et ils assisteront ensemble à la réunion de la "Coalition des volontaires" qui se tient à distance à 15h00 (13h00 GMT). Ils doivent tenir une conférence de presse commune à 12h30 GMT.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

13h50 - La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen a accueilli Volodimir Zelensky à Bruxelles.

13h45 - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est arrivé dimanche à Bruxelles pour assister à distance avec Ursula Von der Leyen à la réunion de la "Coalition des volontaires", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence Serhi Nikiforov.

13h28 - Le Premier ministre britannique Keir Starmer se rendra lundi à Washington pour les discussions sur la situation ukrainienne, a annoncé son bureau.

"Lors de la réunion qui aura lieu demain à la Maison blanche, le Premier ministre, avec d'autres partenaires européens, se tiendra prêt à soutenir cette prochaine phase de discussions supplémentaires et réaffirmera que son soutien à l'Ukraine se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra", a indiqué Downing Street dans un communiqué.

(Rédaction de Paris, avec les bureaux de Reuters)