EN DIRECT-Israël poursuit ses frappes contre Téhéran, front ouvert au Liban contre le Hezbollah

L'armée israélienne a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi qu'elle continuait de mener des frappes à grande échelle contre des "cibles" situées à travers la capitale iranienne Téhéran, après que l'Iran a effectué dimanche dans la région des ripostes à l'opération conjointe lancée par les Etats-Unis et Israël.

Tsahal a dit par ailleurs avoir commencé à frapper le Hezbollah en différents points du Liban en réponse à des projectiles lancés en direction d'Israël par le mouvement armé aligné sur l'Iran, signalant un nouveau front dans le conflit.

Le Hezbollah, qui a procédé là à ses premiers tirs depuis le début de la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, a fait savoir qu'il avait lancé des missiles et des drones en direction d'Israël en représailles à l'assassinat du guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei.

Au cours du week-end, Donald Trump a déclaré que l'attaque contre l'Iran était destinée à s'assurer que Téhéran ne pourrait jamais se doter de l'armée nucléaire et à éliminer toute menace pour les Etats-Unis et leurs alliés.

Le président américain, qui avait revendiqué avoir "anéanti" le programme nucléaire iranien lors des puissants bombardements effectués en juin dernier, a promis dans une vidéo diffusée sur son réseau social Truth de poursuivre les opérations militaires jusqu'à ce que les objectifs de Washington soient atteints.

Dans une interview au Daily Mail, il a dit penser que la campagne militaire contre l'Iran pourrait durer quatre semaines. Donald Trump a dit par ailleurs, dans un entretien dimanche à The Atlantic, être disposé à parler aux nouveaux dirigeants iraniens. "Ils veulent parler et j'ai accepté", a-t-il déclaré.

Un représentant israélien s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré que l'objectif premier d'Israël était de saper les capacités du gouvernement iranien afin d'en provoquer la chute.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré dimanche qu'un processus de transition avait débuté à Téhéran, avec au pouvoir un triumvirat composé de Pezeshkian, du chef de la justice et d'un ayatollah membre de l'influent conseil des Gardiens de la révolution. Ali Khamenei était le guide suprême depuis 1989.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

04h38 - Une base militaire britannique à Chypre a été visée par une attaque de drone présumée, ont déclaré un porte-parole du gouvernement à Nicosie et le ministère britannique de la Défense, ajoutant que l'attaque a causé des "dégâts limités" et n'a fait aucune victime.

Des médias britanniques ont rapporté plus tôt que la base aérienne d'Akrotiri aurait été touchée par une attaque de drone.

03h06 - Un porte-parole de l'armée israélienne fait savoir que Tsahal a ordonné aux habitants de dizaines de villes libanaises d'évacuer les lieux.

02h42 - L'armée israélienne dit avoir ciblé un haut responsable du Hezbollah dans une frappe contre le sud du Liban ainsi que plusieurs représentants du mouvement armé chiite à Beyrouth.

02h19 - Plusieurs projectiles en provenance du Liban se sont écrasés dans des zones inhabitées, déclare l'armée israélienne.

02h08 - Des explosions entendues à Tel Aviv, rapporte un journaliste de Reuters, sans que l'on n'en connaisse la cause dans l'immédiat.

02h05 - Le Premier ministre libanais Nawaf Salam dénonce les projectiles lancés depuis le Liban comme des "actes irresponsables" mettant en danger la sécurité du pays.

01h48 - L'armée israélienne dit avoir commencé à frapper des cibles liées au Hezbollah à travers le Liban.

01h46 - Le Hezbollah déclare dans un communiqué avoir lancé des missiles et des drones en direction d'Israël en représailles à l'assassinat du guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei.

01h41 - Des explosions ont été signalées dans la capitale libanaise Beyrouth. Selon des sources sécuritaires libanaises, des explosions ont retenti en périphérie sud de la ville, une zone considérée comme le bastion du mouvement armé du Hezbollah.

00h53 - Tsahal dit continuer de mener des frappes à grande échelle à travers la capitale iranienne Téhéran.

00h06 - Les sirènes d'alerte ont retenti en plusieurs zones du nord d'Israël à la suite du lancement de projectiles depuis le Liban, dit l'armée israélienne.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)