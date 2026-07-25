EN DIRECT-France/incendies - Près de 100.000 hectares brûlés, un record

Une superficie de près de 100.000 hectares a été brûlée en France cette année, un "niveau sans précédent", alors que la lutte se poursuit contre les principaux foyers en Gironde et dans les Landes, a déclaré samedi le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez avait fait état de près de 200.000 personnes évacuées en raison des incendies.

"La situation demeure particulièrement critique en Gironde. Le changement brutal des conditions météorologiques intervenu hier a profondément modifié la dynamique du feu. Après une légère amélioration cette nuit et ce matin, les prévisions redeviennent défavorables. Les prochaines heures peuvent être difficiles", a précisé Sébastien Lecornu sur la plateforme X.

Ce dernier a réuni, pour la deuxième fois en 24 heures, la cellule interministérielle de crise, ajoutant que "face à une situation historique, la mobilisation est elle aussi historique".

L'incendie qui s'est déclaré mercredi dans la commune de Saumos en Gironde est à une trentaine de kilomètres de Bordeaux et 57.000 personnes ont été évacuées au cours de la nuit de communes situées aux portes de l'agglomération.

Au total, 167.000 personnes ont été évacuées en Gironde et 30.000 dans les Landes.

Dans le Var, où 3.250 hectares sont partis en fumée, les pompiers sont confrontés à des reprises de feu dans les secteurs de Pontevès, où le feu est survenu il y a quatre jours, et Barjols.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

20h00 - Dans son message publié sur le réseau social X, Sébastien Lecornu précise que les filières du tourisme et de l'énergie seront réunies lundi "afin de faire le point sur les conséquences des incendies et d'accompagner les territoires concernés".

"Les évacuations sont conduites pour protéger les populations. L'accueil et l'accompagnement des personnes déplacées sont renforcés. Les forces de l'ordre sécurisent les zones évacuées afin de prévenir les pillages. Des solutions vont également être organisées pour les animaux domestiques demeurés dans les habitations", ajoute-t-il.

"Un travail essentiel est enfin conduit pour assurer la relève, le repos et la régénération des forces engagées dans la durée. Nous planifions tous les scénarios. Nous nous préparons à toutes les évolutions, car la situation des feux peut changer brutalement au gré du vent, des températures et de l'humidité."

18h48 - Emmanuel Macron promet de la réparation et la reconstruction au vu des dégâts causés par les incendies qui ravagent plusieurs régions du pays, estimant sur la plateforme X que épreuves révèlent "un peuple uni, qui se serre les coudes".

"Nous reconstruirons, nous réparerons et nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra", poursuit le président.

"Tous les moyens civils et militaires sont mobilisés : moyens aériens de la sécurité civile, Canadair, Dash, hélicoptères bombardiers d'eau, renforts venus de toute la France. Une première illustre la capacité d'adaptation de nos armées : l'A400M est engagé en appui des opérations".

18h08 - En Espagne, également en proie aux flammes, un homme trouvé la mort à Manises, ville de la communauté de Valence, lors d'un incendie, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

17h16 - Le feu qui a commencé à Saumon en début de semaine a perdu "un peu de sa virulence" mais reste dangereux, déclare Sophie Brocas, préfète de la Nouvelle Aquitaine et de la Gironde.

"Ce feu reste dangereux. Nous sommes dans un épisode qui reste grave mais il a perdu un peu de sa virulence grâce à la baisse des températures et à l'augmentation de l'humidité", a-t-elle dit lors d'un point presse.

16h04 - Le parcours de la 21e et dernière étape du Tour de France, dimanche, a été réduit de 44 km en raison de la situation exceptionnelle liée aux incendies et se déroulera intégralement dans Paris, annoncent les organisateurs de la course.

13h50 - L'incendie qui s'est déclaré à Saumos en début de semaine a brûlé 32.700 hectares à ce jour, déclare la préfecture de Gironde dans un point de situation.

12h31 - A ce jour, déclare le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, la superficie brûlée en France est "légèrement inférieure à 98.000 hectares", soit "un record historique".

Lors d'un point de presse à la mi-journée, le ministre de l'Intérieur précise que 57.000 personnes ont été évacuées durant la nuit de communes limitrophes de la métropole de Bordeaux.

Grâce à une augmentation de l'humidité, le feu en Gironde "a été moins virulent cette nuit que ce que l'on pouvait craindre. Ce n'est plus un feu convectif [qui s'auto-alimente] à l'heure où on vous parle", dit-il.

"A partir de 16h00, on aurait de nouveau un vent qui va se lever d'est en ouest. La situation va changer et sera proche de celle qu'on a connue hier après-midi", poursuit le ministre.

"Cette accalmie permet aux effectifs des sapeurs-pompiers et des militaires en renfort (...) d'attaquer la lisière de ce feu. Ça veut dire construire des tranchées, provoquer des feux tactiques qui brûlent une partie du front de feu pour éviter qu'il ne se propage."

Le ministre de l'Intérieur confirme que l'A400M entrera en action dans l'après-midi dans le département avec pour mission "de déverser du produit retardant sur le secteur de la ligne de front du feu".

10h42 - Dans le Var, les pompiers ont dû traiter deux points chauds durant la nuit mais aucun bien matériel ni aucune maison n'ont été "impactés", déclare à la presse Anne-Cécile Vialle, sous-préfète de Brignoles, précisant que le feu a parcouru au total 3.250 hectares et que 1.060 pompiers restent déployés.

10h07 - Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé aux Armées de déployer dès ce samedi un avion de transport militaire A400M pour lutter contre les incendies en Gironde, rapporte BFM TV, ajoutant que la première opération aurait lieu dans l'après-midi.

09h20 - Bison Futé, qui a classé la journée de samedi rouge dans le sens des départs, déconseille de se rendre en Gironde ou de traverser le département afin de laisser les routes libres pour les secours.

08h55 - La préfecture de Haute-Vienne signale que des odeurs de fumée liées aux incendies en cours en Gironde et dans les Landes, dont les fumées sont transportées par les vents, peuvent être perçues dans le département.

06h56 - Le maire de Biganos, Bruno Lafon, déclare sur BFM TV que plus de 30.000 hectares ont brûlé en Gironde.

03h17 - La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas annonce sur le réseau social X ordonner de manière préventive l'évacuation des communes du Haillan, de Eysines et de Mérignac.

01h56 - La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas, ordonne de manière préventive l'évacuation des communes de Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalles, Saint-Jean d'Illac.

23h46 - La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas, ordonne de manière préventive l'évacuation de la commune d'Audenge, située sur le bassin d'Arcachon.

23h39 - Le Premier ministre Sébastien Lecornu déclare que les incendies en France ont atteint un "niveau inédit" et indique que plus de 141.000 personnes ont déjà été évacuées en Gironde et dans les Landes.

Sébastien Lecornu annone notamment que les plus de 500 militaires déjà engagés sur le terrain "seront rejoints dès demain par une quinzaine de sections supplémentaires, portant les effectifs à plus de 1.000 militaires en appui des sapeurs-pompiers."

Le plan blanc est activé dans les établissements de santé et 1,5 million de masques FFP2 seront acheminés dès cette nuit vers la Gironde, ajoute le chef du gouvernement.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)