 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En direct : Discours de politique générale de François Bayrou – Un tournant pour les finances publiques françaises
information fournie par Boursorama 08/09/2025 à 14:45

Ce lundi 8 septembre à 15h, François Bayrou, Premier ministre, prononce devant l'Assemblée nationale un discours de politique générale décisif, retransmis en direct sur notre site. À la veille d'un vote de confiance qui pourrait marquer la fin de son gouvernement, cette allocution s'annonce comme un moment clé pour comprendre les orientations budgétaires de la France en 2026.

Au cœur de son intervention :

  • Un plan d'économies de 44 milliards d'euros pour réduire le déficit public
  • Des mesures sur la dette, les dépenses de santé, et la réforme des retraites
  • Une volonté affichée de « redresser les finances du pays » malgré l'absence de majorité parlementaire

Pourquoi suivre ce discours ? Parce que les décisions prises aujourd'hui auront un impact direct sur les marchés, les politiques fiscales, et les équilibres économiques du pays. Que vous soyez investisseur, entrepreneur ou simple citoyen soucieux de l'avenir budgétaire de la France, ce moment mérite toute votre attention.

Rediffusion en direct à partir de 15h Suivez les échanges, les réactions des groupes parlementaires, et le vote de confiance prévu en fin de journée

Budget 2026
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

8 commentaires

  • 16:18

    le nombre d im béc iles en polique et inimaginable

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank