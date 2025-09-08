En direct : Discours de politique générale de François Bayrou – Un tournant pour les finances publiques françaises

Ce lundi 8 septembre à 15h, François Bayrou, Premier ministre, prononce devant l'Assemblée nationale un discours de politique générale décisif, retransmis en direct sur notre site. À la veille d'un vote de confiance qui pourrait marquer la fin de son gouvernement, cette allocution s'annonce comme un moment clé pour comprendre les orientations budgétaires de la France en 2026.

Au cœur de son intervention :

Un plan d'économies de 44 milliards d'euros pour réduire le déficit public

Des mesures sur la dette, les dépenses de santé, et la réforme des retraites

Une volonté affichée de « redresser les finances du pays » malgré l'absence de majorité parlementaire

Pourquoi suivre ce discours ? Parce que les décisions prises aujourd'hui auront un impact direct sur les marchés, les politiques fiscales, et les équilibres économiques du pays. Que vous soyez investisseur, entrepreneur ou simple citoyen soucieux de l'avenir budgétaire de la France, ce moment mérite toute votre attention.

Rediffusion en direct à partir de 15h Suivez les échanges, les réactions des groupes parlementaires, et le vote de confiance prévu en fin de journée