EN DIRECT-Aucun signe d'apaisement au Moyen-Orient, Netanyahu menace le nouveau guide iranien

La guerre au Moyen-Orient ne montrait aucun apaisement jeudi, au treizième jour du conflit, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu appelant les Iraniens à se soulever et menaçant le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, lequel a déclaré dans son premier message public dans ce rôle que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

Malgré les proclamations victorieuses du président américain Donald Trump, qui a revendiqué mercredi soir avoir "gagné", l'Iran a une nouvelle fois frappé des pétroliers tandis qu'Israël a également ciblé la capitale libanaise Beyrouth dans sa campagne militaire contre le Hezbollah aligné sur Téhéran.

Deux pétroliers attaqués par des embarcations iraniennes chargées d'explosifs ont pris feu près du port irakien de Bassorah, selon les autorités de Bagdad, contribuant à la montée des cours du brut au-delà de 100 dollars le baril, et en dépit de l'annonce du déblocage de 400 millions de barils par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Un représentant des Gardiens de la révolution iranienne a prévenu jeudi soir que ceux-ci mettraient à feu les infrastructures pétrolières et gazières dans la région si les infrastructures énergétiques de l'Iran étaient attaquées.

"La seule façon de voir les prix du pétrole baisser durablement est de rétablir le flux de pétrole via le détroit d'Ormuz", ont souligné les analystes d'ING. "Si cela n'est pas le cas, les sommets du marché ne seront pas encore atteints."

Environ 2.000 personnes ont été tuées au Proche et Moyen-Orient, principalement en Iran et au Liban, depuis le début de l'offensive israélo-américaine le 28 février.

Les États-Unis ont "pratiquement anéanti l'Iran", a dit mercredi soir Donald Trump lors d'un rassemblement électoral dans le Kentucky, ajoutant: "Nous devons aller jusqu'au bout".

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

20h23 - L'Iran n'est plus le même après près de deux semaines de bombardements menés par Israël et les Etats-Unis, déclare Benjamin Netanyahu, appelant les Iraniens à se soulever contre le régime théocratique à Téhéran.

Nous pouvons créer les conditions d'un changement de régime mais il appartient à la population iranienne de descendre dans la rue, dit-il au cours d'une conférence de presse - la première depuis le début des frappes en Iran.

Benjamin Netanyahu dit vouloir empêcher l'Iran de déplacer sous terre des programmes nucléaire et balistique, ajoutant avoir infligé de lourds revers aux Gardiens de la révolution.

Alors qu'il prévient que le Hezbollah paiera un lourd tribut pour avoir agressé Israël, le dirigeant menace le chef du mouvement armé libanais, Naïm Qassem, ainsi que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, estimant qu'il ne valait mieux pas leur délivrer une assurance-vie.

"Je ne vais toutefois pas leur adresser ici un message précis à propos de ce que nous prévoyons ou allons faire", répond-il après des questions de journalistes sur les mesures envisagées par Israël contre Naïm Qassem et Mojtaba Khamenei.

20h14 - Un représentant des Gardiens de la révolution iranienne prévient que ceux-ci "brûleront" les infrastructures pétrolières et gazières dans la région en cas d'attaque contre les infrastructures énergétiques de l'Iran.

20h01 - L'armée israélienne dit avoir commencé à mener des frappes à grande échelle contre Téhéran.

17h42 - L'alerte émise le mois dernier par le FBI sur le risque d'attaques de drones iraniens contre la Californie en représailles à des frappes américaines en Iran était fondée sur un seul renseignement non vérifié, déclare la porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt.

Il n'y a jamais eu aucune menace de ce type de la part de l'Iran contre les Etats-Unis, insiste-t-elle.

16h50 - La femme du défunt guide suprême Ali Khamenei est vivante et les informations ayant fait état de son décès étaient erronées, rapportent les médias officiels iraniens.

16h37 - Un bâtiment du centre de Beyrouth est touché à deux reprises par des frappes israéliennes, à moins d'un kilomètre du siège du gouvernement, montrent des images de Reuters.

16h23 - Les bombardements israéliens au Liban depuis le 2 mars ont fait 687 morts, selon un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé.

16h20 - L'armée israélienne dit avoir lancé une nouvelle vague de frappes sur Beyrouth.

15h23 - L'armée israélienne conseille aux habitants d'évacuer le quartier de Bachoura dans le centre de Beyrouth avant un bombardement.

15h21 - Le prix du baril de Brent repasse au-dessus de 100 dollars le baril après les déclarations de Mojtaba Khamenei.

15h14 - Le commandant des forces navales des Gardiens de la révolution en Iran déclare, en réponse aux déclarations de Mojtaba Khamenei, qu'elles "infligeront les coups les plus sévères à l'ennemi agresseur en maintenant la stratégie consistant à garder fermé le détroit d'Ormuz".

14h49 - Mojtaba Khamenei déclare dans son premier message depuis son élection en tant que Guide suprême de la révolution islamique en Iran que le détroit d'Ormuz doit rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

"Le blocage du détroit d'Ormuz doit certainement continuer à être utilisé comme levier contre l'ennemi", a dit Mojtaba Khamenei, qui n'est pas lui-même apparu à la télévision ni même en public depuis son élection, dimanche.

14h16 - Le président américain Donald Trump déclare que la hausse des prix du pétrole signifie davantage de profits pour les États-Unis, mais que sa priorité est d'empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires.

13h53 - L'armée israélienne émet de nouveaux ordres d'évacuation pour le Sud-Liban, doublant quasiment la superficie que les habitants, invités à passer au nord du fleuve Zahrani, sont appelés à quitter.

13h06 - Le premier message du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, sera diffusé d'ici quelques minutes, rapportent les médias officiels iraniens.

12h42 - L'US Navy ne peut pas escorter pour le moment les navires dans le détroit d'Ormuz mais elle le pourrait "assez probablement" d'ici la fin du mois, dit le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright, sur CNBC.

11h45 - L'armée israélienne annonce avoir visé ces derniers jours un site utilisé dans le cadre du programme nucléaire iranien, l'installation "Taleghan" située sur le complexe militaire de Partchine, au sud-est de Téhéran.

11h44 - Les bombardements israélo-américains sur l'Iran ont fait jusqu'à 3,2 millions de déplacés dans le pays depuis le 28 février, déclare le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, citant des estimations préliminaires.

"Ce chiffre devrait continuer d'augmenter tant que les hostilités persisteront, ce qui marque une escalade inquiétante des besoins humanitaires", a déclaré le HCR dans un communiqué.

11h42 - L'armateur allemand Hapag-Lloyd annonce qu'un de ses porte-conteneurs, le "Source Blessing", a été touché par des fragments de projectiles près du détroit d'Ormuz.

Le navire n'a pas été directement touché mais a pris feu, a déclaré la compagnie dans un communiqué. Tous les membres d'équipage sont sains et saufs et sont parvenus à maîtriser l'incendie, a-t-elle ajouté.

11h22 - L'Australie a demandé à son personnel diplomatique "non essentiel" de quitter Israël et les Emirats arabes unis, déclare la ministre des Affaires étrangères Penny Wong.

11h15 - Plus de 700 ressortissants chinois ont été évacués d'Iran depuis le 28 février, rapporte l'agence Chine nouvelle.

11h15 - L'armée israélienne a reçu l'ordre d'étendre ses opérations au Liban, annonce le ministre de la Défense Israël Katz, alors que le Hezbollah a tiré des salves de roquettes sur le nord d'Israël pendant la nuit.

Israël Katz a averti le président libanais Joseph Aoun que si le gouvernement de Beyrouth ne parvenait pas à empêcher le Hezbollah d'attaquer Israël, l'Etat hébreu s'en chargerait lui-même, selon un communiqué de son ministère.

11h14 - La Corée du Sud va plafonner à compter de vendredi les prix du fioul domestique, rapportent les médias de Séoul.

10h57 - Une source gouvernementale indienne déclare que l'Iran va autoriser des pétroliers battant pavillon indien à transiter par le détroit d'Ormuz, une information démentie par une source iranienne. Environ 40% des importations de pétrole indiennes passent par le détroit d'Ormuz.

10h54 - Toute agression américaine contre les îles iraniennes du Golfe incitera Téhéran à "abandonner toute retenue", avertit le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, sur X.

Plusieurs îles iraniennes, dont celle de Kharg, sont des terminaux d'exportation d'énergie essentiels à la République islamique. D'autres abritent des bases militaires.

10h25 - Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, estime que la décision de ses pays membres de débloquer 400 millions de barils issus des réserves stratégiques a eu un "impact fort" sur les marchés de l'énergie, qui traversent une "période extrêmement critique".

09h47 - Les autorités de Dubaï font état d'un "incident mineur" résultant de la chute d'un drone sur la façade d'un immeuble situé sur la grande artère Sheikh Zayed, qui n'a pas fait de victimes.

09h25 - Citée par les médias d'Etat, l'autorité koweïtienne de l'aviation civile annonce que l'aéroport international de Koweït a été visé par plusieurs drones qui ont causé des dommages matériels.

07h35 - Le ministère saoudien de la Défense annonce qu'un drone a été intercepté alors qu'il se dirigeait vers le champ pétrolier de Shaybah, régulièrement visé cette semaine.

07h27 - Une base militaire italienne au Kurdistan irakien a été touchée par un missile au cours de la nuit. Aucune victime n'est à déplorer, a déclaré le ministère italien de la Défense.

"Un missile a touché notre base à Erbil. Il n'y a ni morts ni blessés parmi le personnel italien", a déclaré le ministère peu après minuit dans un message sur X.

L'Italie a quelque 300 soldats stationnés à Erbil, pour des missions de formation des forces de sécurité kurdes.

06h06 - L'envoyé spécial du Kremlin Kirill Dmitriev a déclaré avoir discuté de la crise énergétique provoquée par le conflit au Moyen-Orient avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner dans le cadre d'un groupe de travail russo-américain sur l'économie qui s'est réuni en Floride.

"De nombreux pays aujourd'hui, à commencer par les Etats-Unis, commencent à mieux comprendre le rôle clé et systémique du gaz et pétrole russe pour assurer la stabilité de l'économie mondiale, ainsi que l'inefficacité et la nature destructrice des sanctions contre la Russie", a-t-il dit sur Telegram.

"Nous avons discuté à la fois de projets prometteurs pouvant contribuer à la restauration de relations russo-américaines ainsi que de la crise actuelle sur les marchés mondiaux de l'énergie", a-t-il ajouté.

05h29 - La Chine ordonne l'arrêt des exportations de carburant au mois de mars afin de gérer les pénuries potentielles causées par le conflit au Moyen-Orient, disent quatre sources au fait de la question.

Cette interdiction, à effet immédiat, porte sur l'essence, le diesel et le carburant destiné à l'aviation, indiquent les sources.

03h54 - Tous les navires qui mouillaient au terminal pétrolier de Mina al Fahal, à Oman, ont été retirés par mesure de précaution, rapporte Bloomberg News.

01h06 - Donald Trump déclare aux journalistes que Washington est en "très bonne posture" dans sa guerre contre l'Iran et que les Etats-Unis "vont surveiller de très près le détroit" d'Ormuz.

"Nous parcourons librement ce pays, et nous allons maintenant nous intéresser de très près aux détroits. Les détroits sont en excellent état."

00h59 - Une frappe fait au moins six morts dans le quartier de Ramlet al Baïda à Beyrouth, sur le front de mer, dit une source sécuritaire.

00h05 - Les Etats-Unis vont libérer 172 millions de barils de pétrole puisés dans leurs réserves stratégiques dans le cadre des mesures annoncées mercredi par l'AIE pour contenir la hausse des cours du brut provoquée par le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz, annonce le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright.

00h02 - Des renseignements américains montrent que le régime iranien ne court pas le risque de s'effondrer dans l'immédiat, disent trois sources au fait de la question.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)