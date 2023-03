En couple avec le n°1 de la MGEN, Marlène Schiappa perd une partie de ses dossiers

La secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la vie associative ne pourra plus suivre personnellement certains dossiers, relatifs à cinq grands groupes mutualistes, en raison de sa relation avec Matthias Savignac, président de la mutuelle MGEN, pour éviter tout conflit d'intérêts.

Marlène Schiappa, le 4 janvier 2023. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Quand la vie privée impacte la professionnelle. Alors que Paris Match a révélé jeudi 2 mars la romance de Marlène Schiappa avec Matthias Savignac, président de la mutuelle MGEN, la secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la vie associative s'est vue délester d'une partie de son portefeuille ministériel , soulignent ce vendredi plusieurs médias.

"La secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la vie associative, ne connaît pas des actes de toute nature concernant le groupe VYV (qui possède la mutuelle dirigée par son nouveau conjoint) le groupe MGEN, l’Union mutualiste retraite, l’association internationale de la mutualité et l’association réseau éducation et solidarité", est-il ainsi écrit dans décret paru le 28 février au Journal Officiel.

"Les attributions correspondantes sont exercées par la Première ministre" Elisabeth Borne, précise la décret. La ministre perd ainsi une grande partie de son portefeuille ministériel , le groupe VYV étant notamment le premier groupe de protection sociale en France, souligne BFMTV.

C'est loin d'être la première fois que la cheffe du gouvernement récupère une partie des activités de ses ministres pour éviter tout conflit d'intérêts, expliquent les médias. La ministre à la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher ne peut plus s'occuper des dossiers liés à la société pétrolière Perenco, très longtemps dirigée par son père, le le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini ne gère plus les dossiers Google, où travaille sa femme, et le ministre chargé de la Transition numérique Jean-Noël Barrot a été écarté des dossiers liés à la société de VTC Uber, où sa soeur officie en tant que directrice de communication.