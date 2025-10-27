En Coupe de France, Évreux jette l’éponge à la pause du match contre l’ASPTT Caen
La « magie » du 6e tour de la Coupe de France…
Ce samedi soir, sur la pelouse caennaise, la Coupe de France a encore prouvé qu’elle avait une sacrée plume. Mené 4-0 à la pause, avec deux gardiens expulsés en vingt minutes et un coach renvoyé au vestiaire avant même la causerie, Évreux a décidé que c’en était trop. Les Ébroïciens ont donc plié les crampons et laissé l’ASPTT Caen filer au 7 e tour sans transpirer davantage. Rideau.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
