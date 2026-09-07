En campagne à Alès, Edouard Philippe prône un "état d'urgence narcotrafic"

Édouard Philippe, maire du Havre et candidat du parti de droite Horizons à l'élection présidentielle et Christophe Rivenq, maire d'Alès (à gauche), observent les écrans de vidéosurveillance de la police municipale lors d'une visite à Alès, le 7 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Fichier de surveillance, état d'urgence : en visite à Alès (Gard), aux côtés du maire Christophe Rivenq (LR), récemment visé par des menaces de mort signées DZ Mafia, le candidat à la présidentielle Edouard Philippe a affiché lundi sa volonté de fermeté contre le narcotrafic.

L'ancien Premier ministre a décrit le développement du trafic de stupéfiants en France comme une "vague qui s'abat sur le pays, qui touche tous les milieux sociaux, tous les métiers, tous les territoires".

Le maire du Havre a notamment défendu la possibilité d'instaurer un "état d'urgence narcotrafic, inspiré de ce qui a été réalisé en matière de lutte contre le terrorisme", donnant la faculté "par exemple dans une ville ou dans une agglomération, pendant une période donnée (...) de prendre des mesures administratives, perquisitions, utilisation de moyens technologiques qu'on n'utilise pas dans le droit commun", comme "la reconnaissance faciale".

Il a aussi émis l'idée de "créer des fiches et des fichiers S (outil de renseignement et de surveillance, ndlr) permettant à l'ensemble de la chaîne financière, bancaire et administrative de savoir ceux qui sont soupçonnés ou, le cas échéant, compromis dans un narcotrafic de façon à surveiller leurs actifs financiers".

Edouard Philippe a également proposé de permettre aux juges de prononcer des peines complémentaires contre les personnes impliquées dans le trafic pour les priver de la solidarité nationale (RSA et allocations).

Le candidat Horizons, soutenu notamment par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, est aussi en faveur d'un signalement par les autorités administratives et judiciaires des agents publics qui consomment des stupéfiants, jugeant "inacceptable", "qu'un professeur, qu'un chauffeur de train, que toute personne liée à l'exercice de l'autorité publique", consomme des drogues.

A ses côtés toute la journée, le maire d'Alès Christophe Rivenq a jugé ces mesures "de bon sens".

M. Rivenq a reçu le 16 juillet une enveloppe contenant deux balles et des inscriptions menaçantes ont été taguées sur le mur de sa clôture, signés "DZ NG", pour "DZ Mafia nouvelle génération", possible scission au sein de l'organisation criminelle originaire de Marseille.

Mais lundi, l'élu du Gard a assuré au maire du Havre qu'"Alès est beaucoup moins +insécure+ que d'autres villes". Comme le Havre, Alès est une ancienne cité minière qui a subi de plein fouet la désindustrialisation, et est aujourd'hui marquée par une grande précarité.