En Bretagne, le groupe Rocher mise sur l’innovation et l’international

Yves Rocher, c'est une belle histoire d'entreprise dont les Bretons sont fiers. Celles qui démarrent petites mais voyaient déjà grand. Yves Rocher est de celles-là. C'est à la fin des années 1950 que le fondateur, passionné par l'univers des plantes et convaincu de leurs bienfaits pour les femmes, transforme le grenier familial en laboratoire où il expérimente la mise au point de cosmétiques naturels.

Visionnaire aussi. En 1959, il lance un concept innovant : la vente par correspondance (VPC). Soixante-dix ans plus tard, le groupe Rocher pèse lourd : 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 ; 650 boutiques en France ; 2 800 dans le monde ; 16 000 collaborateurs, une présence dans 110 pays et plus de 450 millions de produits fabriqués pour l'essentiel en Bretagne. Le groupe compte aussi 8 autres marques, dont Dr Pierre Ricaud, Petit Bateau ou encore Arbonne.

Changements d'habitudes des consommatrices

Mais depuis quelques années, le groupe est en souffrance. En perte de vitesse, il perd 335 millions d'euros entre 2020 et 2022, soit une baisse de 14 % de chiffre d'affaires. En cause, le Covid-19 – le groupe a dû fermer ses magasins sept mois –, mais aussi des changements d'habitudes des consommatrices – moins de produits, moins souvent.

Pénalisé aussi par la chute des ventes de produits en VPC et l'inflation, le groupe breton doit se restructurer et envisager des changements d'organisation

... Source LePoint.fr