EN BREF-L'équipage de la mission Artemis III de la Nasa : un pilote d'essai, un Italien, un détenteur de record et un novice

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La Nasa a annoncé mardi que trois astronautes américains et un astronaute italien seraient l'équipage de sa prochaine mission Artemis , une démonstration d'amarrage impliquant trois vaisseaux spatiaux en orbite terrestre et prévue pour l'année prochaine.

Les astronautes américains Andre Douglas, Frank Rubio et Randy Bresnik, ainsi que l'astronaute italien Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne, formeront l'équipage d'Artemis III, dont le lancement est prévu en 2027, sans qu'une date précise n'ait encore été annoncée.

Cette mission de quatre personnes testera pour la première fois dans l'espace les modules lunaires de SpaceX, la société d'Elon Musk , et de Blue Origin, celle de Jeff Bezos, en organisant une délicate démonstration d'amarrage les uns après les autres.

Voici quelques faits marquants de la carrière des membres de l'équipage:

COMMANDANT DE MISSION RANDY BRESNIK

Âgé de 58 ans, Randy Bresnik a été sélectionné pour rejoindre le corps des astronautes de la Nasa en 2004. Il a effectué trois vols spatiaux, totalisant environ 150 jours dans l'espace, dont 32 heures en sortie extravéhiculaire.

Il est pilote d'essai et colonel à la retraite du Corps des Marines des États-Unis, avec plus de 7 000 heures de vol à son actif sur 95 types d'appareils différents.

LE PILOTE LUCA PARMITANO

L'Italien Parmitano, âgé de 49 ans, a rejoint le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne en 2009 et s'est envolé deux fois dans l'espace. Il est le premier astronaute de l'Agence spatiale européenne à participer à une mission Artemis et le deuxième non-citoyen américain, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen ayant participé à Artemis II.

La participation de Parmitano à la mission Artemis marque la dernière implication de l'Italie dans le programme Artemis de la Nasa, alors que les autres partenaires internationaux de l'agence envisagent de nouveaux rôles.

SPÉCIALISTE DE MISSION FRANK RUBIO

Rubio, 50 ans, a battu le record du vol spatial continu le plus long pour un astronaute américain avec 371 jours lors de son premier et unique vol spatial.

Il a établi ce record en 2023 lorsque la durée de son séjour de six mois à bord de la Station spatiale internationale a doublé, car le vaisseau spatial russe à bord duquel il s'était rendu a pris l'eau alors qu'il était amarré. Après avoir attendu des mois que la Russie envoie un vaisseau de remplacement, il est revenu sur Terre début 2023.

Rubio est également médecin de famille et médecin de vol certifié.

SPÉCIALISTE DE MISSION ANDRE DOUGLAS

Artemis III sera le premier voyage dans l'espace pour Douglas, 40 ans, qui a été sélectionné pour rejoindre le corps des astronautes de la Nasa en 2021. Né à Miami, il est titulaire de diplômes dans divers domaines de l'ingénierie, dont trois masters et un doctorat en ingénierie des systèmes de l'université George Washington.

Avant de rejoindre la Nasa, il a servi dans la Garde côtière américaine en tant qu'architecte naval et a travaillé sur divers programmes de la Nasa au sein du Laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins en tant que membre du personnel professionnel.