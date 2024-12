En Allemagne, un départ des Syriens aggraverait les pénuries de main-d'œuvre, selon une étude

Un retour dans leur pays de ces travailleurs "ne serait certes pas dramatique au niveau macroéconomique, mais pourrait avoir des conséquences très sensibles au niveau régional et sectoriel", selon l'étude.

Des membres de la communauté syrienne à Berlin, en Allemagne, le 8 décembre 2024. ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Alors que les rebelles ayant renversé Bachar al-Assad appellent les Syriens émigrés à rentrer au pays, une étude publiée vendredi 13 décembre en Allemagne met en garde contre une aggravation de la pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux du pays ainsi que d'autres secteurs sous tension comme les transports et la logistique, dans une telle situation.

Forte d'environ un million de personnes , la diaspora syrienne d'Allemagne est la plus importante des pays de l'UE, principalement composée de réfugiés ayant fui la guerre civile à partir de 2015.

Au sein de la plus grande économie d'Europe, en manque structurel de travailleurs, les réfugiés syriens se concentrent "dans des métiers en situation de pénurie de main-d'œuvre et d'importance systémique, comme la santé, le transport et la logistique ", souligne une étude de l'Institut de recherche sur le marché du travail (IAB).

Un retour dans leur pays de ces travailleurs "ne serait certes pas dramatique au niveau macroéconomique, mais pourrait avoir des conséquences très sensibles au niveau régional et sectoriel ", ajoute ses auteurs. L'étude évalue la part des travailleurs syriens dans l'emploi total en Allemagne à environ 0,6%, soit 287.000 personnes (0,8% avec les personnes naturalisées), soulignant que de nombreux Syriens arrivés après 2015 sont encore en formation en vue d'intégrer le marché du travail.

Le président de l'Association des hôpitaux (DKS), Gerald Gass, avait mis en garde cette semaine contre un retour au pays des médecins syriens qui ont "joué un rôle important dans le maintien des soins, notamment dans les hôpitaux des petites villes".

Près de 6.000 médecins syriens

Environ 5.758 médecins syriens travaillent en Allemagne , selon le magazine Der Spiegel , citant des données de l'Association médicale allemande.

Même inquiétude dans la branche des soins aux personnes âgées : leur départ serait un "coup dur, a déclaré Isabell Halletz, directrice de l'Association des employeurs du secteur à la chaîne d'information NTV .

Selon l'IAB, les Syriens travaillent principalement dans les secteurs du transport, de la logistique, de la production industrielle, de l'alimentation et de l'hôtellerie, de la santé et de la construction, tandis que les femmes sont davantage représentées dans les services sociaux et culturels.

Après la chute de Bachar al-Assad, l'Allemagne a été parmi les premiers pays européens à annoncer la suspension de l'examen des demandes d'asiles d'exilés syriens, mettant en exergue l'incertitude de la situation dans le pays.

Des voix se sont aussi élevées à droite et à l’extrême droite pour réclamer le retour des réfugiés en Syrie, alors que des élections législatives sont prévues le 23 février 2025.