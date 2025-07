En 2050, il y aura deux fois plus de cancers du foie

Alcool, alimentation, excès de gras… Une étude scientifique de la revue The Lancet , publiée mardi 29 juillet, alerte sur la possibilité de sauver quinze millions de vies. Pour cela, les chercheurs recommandent une meilleure prévention des facteurs de risques liés aux cancers du foie.

Dans les 25 ans à venir, le nombre de cancers du foie devrait doubler, passant de 870 000 cas en 2022 à 1,5 million de cas en 2050, d'après l'Observatoire mondial du cancer. C'est pourtant le troisième qui tue le plus au monde et « l'un des plus difficiles à traiter », selon le professeur Jian Zhou, de l'Université Fudan. Comment se forme un cancer ? Mais 60 % des cas sont évitables selon The Lancet si les facteurs de risques sont réduits. Les spécialistes insistent : il faut renforcer la prévention concernant la consommation d'alcool et l'alimentation.

Lawrence Serfaty, gastro-entérologue au CHU de Strasbourg, pointe du doigt le besoin d'encourager « l'exercice physique », « manger moins de sucre, moins de graisse saturée » et boire moins d'alcool. Selon lui, la perte de poids est une donnée majeure, car « elle améliore l'inflammation et les lésions de fibrose ».

Car en 2050, plus d'un cancer sur dix sera lié à la « maladie du foie gras » appelée la stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD), souvent liée à