En 2024, la France a produit pour la première fois plus de 95% de son électricité à partir de sources bas carbone

Le nucléaire reste la première source de production d'électricité, à 67,41%, suivi par les renouvelables, à 27,6%.

( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Le "redressement rapide" de la production du parc nucléaire français en 2024 et une production renouvelable "record" a permis au pays de retrouver une production électrique proche de ses niveaux d'avant-Covid, a annoncé lundi 20 janvier le gestionnaire de réseau RTE. Pour la première fois, plus de 95% de l'électricité produite dans le pays est d'origine bas carbone.

"Avec 536,5 TWh, (la) production d'électricité (de la France) atteint son plus haut niveau depuis 5 ans . Elle retrouve ainsi un niveau identique à celui de 2019, conforme à la moyenne 2014-2019 (537,5 TWh)", a détaillé le gestionnaire du réseau de haute tension.

Cette progression de 8,45% par rapport à 2023 découle de plusieurs facteurs : "Le redressement rapide" du nucléaire (361,7 TWh)", après un niveau en 2022 au plus bas depuis 30 ans (279 TWh), en raison des problèmes de corrosion dans le parc nucléaire, et une reprise progressive en 2023; "une production hydraulique exceptionnelle", au plus haut depuis 2013 (74,7 TWh) et "la croissance soutenue de la production des filières éolienne et solaire (70 TWh en 2024, contre 46 TWh en 2019)".

Les fossiles en dessous du solaire pour la première fois

L e nucléaire reste la première source de production électrique, pour une part de 67,41% , loin devant les renouvelables (éolien, solaire, barrages, biomasse). Mais cette production renouvelable "a atteint un record de 148 TWh, soit 27,6% de la production totale", a souligné RTE. Environ un tiers provenait de l'éolien (46,6 TWh).

Selon RTE, la production en centrales fossiles (gaz, charbon, fioul) a connu, en 2024, "son niveau le plus faible depuis le début des années 1950 (19,9 TWh)", représentant "pour la première fois", un niveau cumulé inférieur à la production solaire (23,3 TWh). Peu sollicitées, les centrales à gaz ont produit 17,4 TWh en 2024 contre 29,2 TWh en 2023, et "la production des centrales à charbon (0,7 TWh) et au fioul (1,8 TWh) est restée faible", détaille RTE.

Fort de son nucléaire et de la croissance des renouvelables, la production bas carbone a ainsi "atteint pour la première fois le seuil de 95% de l'électricité produite en France", contre 92,2% en 2023.

En Allemagne, la part des énergies renouvelables a battu un nouveau record dans sa production électrique, atteignant 59% en 2024, première année où le nucléaire a disparu de son bouquet de production. Au Royaume-Uni, qui a tourné la page du charbon, la part de production d'électrique bas carbone a elle atteint un record de 58% , dont 45% en renouvelables et 13% en nucléaire, selon une étude de Carbon Brief.