Emmanuel Macron veut relancer la natalité : "Les femmes font absolument ce qu'elles veulent de leur corps", répond Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau à Paris le 11 décembre 2023. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Lors de sa conférence de presse, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé deux mesures emblématiques censées relancer la natalité, alors que le nombre de naissance en 2023 est au plus bas depuis 1946, selon l'Insee.

"Les femmes font absolument ce qu'elles veulent de leur corps." Ce jeudi 18 janvier, la députée écologiste Sandrine Rousseau a vivement critiqué le souhait d'Emmanuel Macron de relancer la natalité en France.

"La question de la natalité, on a l'impression que c'est une espèce d'affaire d'État (...), les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État", a déclaré la députée de Paris sur TF1. "Chaque femme est libre de choisir de faire des enfants ou de ne pas en faire" et "toute décision est légitime", a-t-elle insisté.

Lors de sa conférence de presse fleuve mardi, le chef de l'État a annoncé deux mesures emblématiques censées relancer la natalité, alors que le nombre de naissance en 2023 est au plus bas depuis 1946, selon l'Insee : un "congé de naissance" de six mois, mieux rémunéré et surtout plus court que le congé parental actuel qui peut aller jusqu'à trois ans et éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, ainsi qu'un "grand plan de lutte contre l'infertilité". "

Il n'y a pas d'espèce d'enjeu national à ce qu'il y ait des enfants", a dénoncé Sandrine Rousseau, évoquant un "type de discours" qu'"on a vu dans les pires périodes de notre nation où on prenait le ventre des femmes comme quelque chose de l'ordre de la politique publique où il fallait refaire de la population, créer des enfants".