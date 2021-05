Emmanuel Macron : sa cote de popularité grimpe à 48 %

La stratégie de communication d'Emmanuel Macron semble séduire les Français. Depuis plusieurs mois, le président de la République mise sur les réseaux sociaux pour conquérir les jeunes. Et à en croire les résultats d'un sondage Harris Interactive pour LCI, cette tactique porte ses fruits. En effet, la confiance des Français envers le locataire de l'Élysée a augmenté de deux points en un mois, atteignant les 48 %. Une cote de popularité soutenue par les jeunes. Le chef de l'État a gagné huit points auprès des jeunes pour grimper à 63 %. Ce baromètre de la confiance politique publié vendredi 28 mai 2021 établit un lien entre ces chiffres et la diffusion dimanche 23 mai d'une émission à l'Élysée avec les youtubeurs McFly et Carlito.

« Jamais le niveau de confiance de la part de cette frange de population n'a été aussi élevé », a assuré Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive, cité dans un communiqué. Cette « évolution positive ne peut pas être uniquement imputée à l'échange avec les youtubeurs, mais on ne peut considérer que 10 millions de vues en 24 heures soiebt sans effet », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre, Jean Castex, reste stable à 40 % dans ce sondage réalisé en ligne du 25 au 27 mai auprès de 1 025 personnes. Au sein du gouvernement, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, est celui qui a le taux de confiance le plus élevé à 47 % (stable), juste

