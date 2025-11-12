Emmanuel Macron "n'exclut pas" de quitter certains réseaux sociaux

Le président participait à un débat avec des Français sur le thème de "la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux".

Emmanuel Macron à Toulouse, le 12 novembre 2025. ( POOL / GUILLAUME HORCAJUELO )

Emmanuel Macron a évoqué mercredi 12 novembre la possibilité pour l'Élysée ou pour lui-même de quitter certains réseaux sociaux, notamment X, tout en assurant qu'il préférait réguler et imposer "la transparence" : "La priorité c'est d'abord de mener la bataille en interne".

Interrogé à Toulouse, au siège du quotidien régional La Dépêche du Midi , lors du débat sur "la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux", le chef de l'État a jugé prioritaire "d' essayer d'obtenir des éléments de régulation et de visibilité" depuis l'intérieur des réseaux, avant de décider s'il faut aller "jusque là" et sortir de certains réseaux comme X.

Ne "pas faire un coup"

"C'est quelque chose à quoi je réfléchis avec beaucoup d'attention, croyez moi, et que je n'exclus pas du tout", a-t-il assuré. "J'y réfléchis. Mais la bataille est plus d'ensemble , et je ne veux pas faire un coup même si je ne sous-estime pas la portée qu'il peut avoir", a-t-il précisé.

À la manière des débats de l'époque des gilets jaunes, le chef de l'État, au centre d'un cercle de 300 personnes, est venu "sonner le tocsin" sur le risque que font peser les réseaux sociaux sur la démocratie française.

"Les réseaux sociaux bousculent notre rapport à la formation de nos opinions publiques, aux élections et donc à notre vie démocratique", a estimé le président. "On a vu ces derniers temps, dans les élections qui se sont tenues, comment les réseaux sociaux devenaient des agents soit d'interférence, soit de dégénérescence", a-t-il dit à propos des élections en Moldavie et en Roumanie.

Emmanuel Macron a jugé insuffisant ce qui avait déjà été réalisé pour "réguler et changer" les choses. C'est pourquoi il a tenu "à sonner le tocsin", afin de prendre "les bonnes décisions collectives pour faire face à ces défis, à la fois pour nos jeunes et pour le bon fonctionnement démocratique".

Il a notamment estimé qu'il fallait aller "vers une interdiction des réseaux sociaux jusqu'à un certain âge" .