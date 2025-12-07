Emmanuel Macron menace les produits chinois de droits de douane-Les Echos

Le président français Emmanuel Macron menace les produits chinois de droits de douane, quelques jours après une visite d'Etat en Chine, dans un entretien publié dimanche par Les Echos, tout en affirmant croire encore à un règlement à l'amiable du problème de déficit commercial entre la seconde puissance mondiale et l'Union européenne (UE).

"Je leur ai dit que, s'ils ne réagissaient pas, nous, Européens, serions contraints, dans les tout prochains mois, de prendre des mesures fortes et de dé-coopérer, à l'instar des Etats-Unis, comme par exemple des droits de douane sur les produits chinois", a déclaré au quotidien économique Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat pointe la position délicate de l'industrie européenne entre le protectionnisme de Donald Trump et la Chine qui "vient percuter le coeur du modèle industriel et d'innovation européen".

"Aujourd'hui, nous sommes pris entre les deux et c'est une question de vie ou de mort pour l'industrie européenne. Nous sommes devenus le marché d'ajustement et c'est le pire des scénarios", estime le président français.

Emmanuel Macron propose tout de même des mesures d'apaisement comme "le démantèlement mutuel de nos politiques agressives, telles que les restrictions à l'exportation de machines pour semi-conducteurs du côté européen et des limitations à l'export des terres rares en ce qui concerne la partie chinoise".

Le chef d'Etat appelle également les entreprises chinoises à investir en Europe et à "créer de la valeur et des débouchés pour l'Europe".

Emmanuel Macron est rentré vendredi d'un déplacement en Chine lors duquel il s'est livré à un plaidoyer en faveur du multilatéralisme, dans un contexte de tensions entre Pékin et l'Union européenne, à l'heure où la montée en puissance chinoise bouleverse les relations commerciales, sécuritaires et diplomatiques mondiales.

(Rédigé par Zhifan Liu)