Emmanuel Macron envisage de nommer Emmanuel Moulin gouverneur de la Banque de France-Elysée

(Actualisé avec détails et contexte)

Emmanuel Macron envisage de nommer Emmanuel Moulin au poste de gouverneur de la Banque de France, a annoncé mardi l'Elysée dans un communiqué.

Emmanuel Moulin, ancien directeur du Trésor et qui a été chef de cabinet d'Emmanuel Macron pendant un an, remplacerait l'actuel gouverneur François Villeroy de Galhau, qui doit quitter ses fonctions en juin. Cela permet à Emmanuel Macron de nommer le prochain gouverneur de la BdF avant la prochaine élection présidentielle, prévue en 2027.

Le président de la République avait ouvert la voie à la nomination d'Emmanuel Moulin à la tête de l'institution financière en le remplaçant par Pierre-André Imbert, ancien ambassadeur de France en Australie, au poste de secrétaire général de l'Elysée.

Emmanuel Moulin, 57 ans, ne s'est pas exprimé publiquement sur sa vision de la politique monétaire, mais habitué des institutions financières, sa nomination ne devrait pas représenter une rupture par rapport à François Villeroy de Galhau, vu comme un modéré.

La nomination de l'ancien directeur du Trésor, qui doit être validée par le Sénat et l'Assemblée nationale, risque de faire des remous politiques, notamment à l'extrême-droite. Le Rassemblement national (RN) accuse Emmanuel Macron de placer des fidèles à la tête des institutions avant la fin de son mandat en 2027.

Ancien de l'ESSEC, de l'ENA ou encore de Sciences Po, Emmanuel Moulin a commencé sa carrière au Trésor à la fin des années 1990, avant d'intégrer la Banque mondiale à Washington.

Il a ensuite travaillé auprès de Christine Lagarde, alors ministre de l'Economie, et est devenu un conseiller économique du président Nicolas Sarkozy avant d'entrer dans le privé à la défaite de ce dernier lors de la présidentielle de 2022.

Il revient dans l'arène politique lors de la pandémie de Covid-19 et est nommé chef de cabinet du Premier ministre Gabriel Attal en janvier 2024, avant d'être nommé au poste de secrétaire général de l'Elysée en avril 2025.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)