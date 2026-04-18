 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français de la FINUL au Sud-Liban
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 17:36

(Actualisé avec Hezbollah qui dément toute implication)

Le président Emmanuel Macron a annoncé samedi la mort d'un soldat français de la FINUL au cours d'une attaque qui a également fait trois blessés parmi les rangs français, dont deux graves, au Sud-Liban.

"Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d'une attaque contre la FINUL", écrit le président français sur la plateforme X.

"Tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah", ajoute Emmanuel Macron. "La France exige des autorités libanaises qu'elles arrêtent immédiatement les coupables et prennent leurs responsabilités aux côtés de la FINUL."

Peu après ces annonces du président français, le Hezbollah a publié un communiqué démentant toute responsabilité dans l'attaque.

Le chef de l'Etat a eu un entretien téléphonique au sujet de cette attaque "inacceptable" avec son homologue libanais Joseph Aoun et avec le Premier ministre Nawaf Salam, précise l'Elysée.

Le chef du gouvernement libanais a annoncé sur X l'ouverture immédiate d'une enquête pour identifier les auteurs de l'attaque.

La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a précisé sur X que les soldats français étaient tombés dans une "embuscade" tendue par un groupe armé alors qu'ils ouvraient un "itinéraire vers un poste de la FINUL isolé depuis plusieurs jours par les combats dans la zone".

Dans un communiqué, la FINUL dénonce une "attaque délibérée" à l'arme légère lancée contre les casques bleus par des "acteurs non-étatiques, présumément du Hezbollah" pendant une opération de déminage.

(Rédigé par Tangi Salaün, avec la contribution de Michel Rose à Paris, Enas Alashray au Caire et Olivia Le Poidevin à Genève)

Proche orient
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans du mouvement houthi, soutenu par Téhéran, lors d'un rassemblement en soutien à l'Iran et au Liban, à Sanaa, le 17 avril 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 19.04.2026 03:00 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, après le début d'un cessez-le-feu au Liban et la décision de l'Iran de verrouiller à nouveau le détroit d'Ormuz face au blocus américain. - Des "progrès" dans les négociations, mais de "nombreuses ... Lire la suite

  • Des Iraniennes se rassemblent à Téhéran, le 17 avril 2026 à Téhéran, en hommage aux femmes tuées pendant la guerre ( AFP / - )
    L'Iran verrouille de nouveau le détroit d'Ormuz, Trump refuse le "chantage"
    information fournie par AFP 19.04.2026 02:46 

    Après une brève réouverture, l'Iran a de nouveau fermé samedi le détroit d'Ormuz, déclarant que cette voie maritime stratégique ne serait pas rouverte tant que les États-Unis poursuivent leur blocus des ports iraniens, une tentative de "chantage" selon Donald Trump. ... Lire la suite

  • Le sergent-chef Florian Montorio, rattaché au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, dans le sud-ouest de la France, a été tué samedi dans le Sud du Liban, dans une embuscade contre des Casques bleus ( @Armee_Gouv (X account of France's Defence Ministry) / Handout )
    Liban: un Casque bleu français tué dans une embuscade attribuée au Hezbollah
    information fournie par AFP 18.04.2026 23:11 

    Un militaire français a été tué et trois autres soldats français blessés samedi, dans le sud du Liban, dans une embuscade contre des Casques bleus de la Finul attribuée au Hezbollah. "La Nation s'incline avec respect et adresse son soutien aux familles de nos soldats ... Lire la suite

  • Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet (R) à l'issue d'une réunion à Paris le 13 avril 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le ministre du Travail écarte l'idée d'un 8 mars férié
    information fournie par AFP 18.04.2026 22:22 

    Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou écarte, dans une interview à la Tribune Dimanche, l'idée, portée par la CGT, d'instaurer un nouveau jour férié le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. En plein débat sur la possibilité pour les boulangers ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank