Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français de la FINUL au Sud-Liban

(Actualisé avec Hezbollah qui dément toute implication)

Le président Emmanuel Macron a annoncé samedi la mort d'un soldat français de la FINUL au cours d'une attaque qui a également fait trois blessés parmi les rangs français, dont deux graves, au Sud-Liban.

"Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d'une attaque contre la FINUL", écrit le président français sur la plateforme X.

"Tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah", ajoute Emmanuel Macron. "La France exige des autorités libanaises qu'elles arrêtent immédiatement les coupables et prennent leurs responsabilités aux côtés de la FINUL."

Peu après ces annonces du président français, le Hezbollah a publié un communiqué démentant toute responsabilité dans l'attaque.

Le chef de l'Etat a eu un entretien téléphonique au sujet de cette attaque "inacceptable" avec son homologue libanais Joseph Aoun et avec le Premier ministre Nawaf Salam, précise l'Elysée.

Le chef du gouvernement libanais a annoncé sur X l'ouverture immédiate d'une enquête pour identifier les auteurs de l'attaque.

La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a précisé sur X que les soldats français étaient tombés dans une "embuscade" tendue par un groupe armé alors qu'ils ouvraient un "itinéraire vers un poste de la FINUL isolé depuis plusieurs jours par les combats dans la zone".

Dans un communiqué, la FINUL dénonce une "attaque délibérée" à l'arme légère lancée contre les casques bleus par des "acteurs non-étatiques, présumément du Hezbollah" pendant une opération de déminage.

(Rédigé par Tangi Salaün, avec la contribution de Michel Rose à Paris, Enas Alashray au Caire et Olivia Le Poidevin à Genève)