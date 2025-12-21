Emmanuel Macron annonce la construction d'un nouveau porte-avions pour 2038

(Actualisé avec précisions)

La France va se doter d'un nouveau porte-avions, a annoncé dimanche le président de la République Emmanuel Macron, à l'occasion d'un déplacement aux Emirats arabes unis pour célébrer les fêtes de fin d'année avec les forces françaises déployées à l'étranger.

"Conformément aux deux dernières lois de programmation militaire et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions", a-t-il déclaré.

La décision de lancer ce porte-avions de nouvelle génération (PANG) a été prise cette semaine, a ajouté le chef de l'Etat.

Le PANG sera le plus grand navire de guerre construit en Europe et doit être une pièce centrale de la force de dissuasion nucléaire de la France dans un contexte tendu entre la guerre en Ukraine et la réticence du président américain Donald Trump à soutenir la sécurité en Europe.

"A l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier, être forts sur les mers", a souligné Emmanuel Macron.

La mise en service du PANG est prévue en 2038, a précisé la ministre des Armées Catherine Vautrin dans une publication sur X.

Le coût est estimé à 10,25 milliards d'euros pour un bâtiment qui est destiné à remplacer l'actuel porte-avions Charles-de-Gaulle, mis en service en 2001.

(Reportage de Florence Loeve, rédigé par Zhifan Liu)