information fournie par So Foot • 04/01/2025 à 14:04

Emmanuel Agbadou file en Premier League

Déjà un club français rattrapé par la réalité du mercato…

Vice-capitaine de Stade de Reims, Emmannuel Agbadou ne devrait plus rejouer au stade Auguste-Delaune. Alors que Wolverhampton s’est intéressé de très près au défenseur international ivoirien de 27 ans (11 sélections), son président, Jean-Pierre Caillot, a confirmé dans les colonnes de l’Union , que son joueur allait effectivement traverser la Manche pour s’engager du côté de Molineux. « Les deux clubs ont trouvé un accord , a ainsi annoncé le dirigeant. Même chose pour le joueur et ses représentants. Il ne lui reste qu’à passer sa visite médicale et à signer son contrat. »…

JF pour SOFOOT.com