Émeutes : le "pic est passé", selon Emmanuel Macron, qui reste "très prudent"

"C'est l'ordre durable, républicain que nous voulons tous, auquel nous allons nous atteler", a assuré le président.

Emmanuel Macron à Paris, le 4 juillet 2023. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Emmanuel a estimé mardi 4 juillet que le "pic" des violences urbaines était "pass", mais a voulu rester "très prudent" sur le retour au calme, devant quelque 250 maires de villes touchées par les violences reçus à l'Élysée.

"Est-ce que le retour au calme est durable ? Je serai encore très prudent pour les jours et les semaines qui viennent . Mais enfin le pic que nous avons connu dans les premiers soirs est passé", a affirmé le chef de l'État.

"C'est l'ordre durable, républicain que nous voulons tous, auquel nous allons nous atteler. C'est la priorité absolue", a-t-il ajouté.

Remerciements aux policiers et gendarmes

Selon un participant à cette réunion à l'écart des médias, le président a exprimé aux élus "le soutien, l'estime et la reconnaissance de la Nation" pour leur "action" ces derniers jours.

"Si vous êtes là, c'est que vous avez été victimes, parfois vous l'avez été de manière très directe et personnelle, vos familles et vos proches de manière intolérable et inqualifiable. Pour beaucoup d'entre vous aussi, vos agents municipaux ont été pris à partie et vos communes ont eu à vivre la dégradation de mairies, de commissariats, d'écoles", a expliqué Emmanuel Macron.

"Je veux aussi remercier avec la même solennité l'ensemble de nos policiers, gendarmes et policiers municipaux, évidemment nos sapeurs pompiers également", a-t-il aussi lancé.