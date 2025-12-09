Emerse Faé justifie ses choix pour la CAN
Un éléphant, ça (se) trompe énormément ?
La liste des 26 joueurs de la Côte d’Ivoire annoncée ce mardi après-midi par Emerse Faé a (déjà) fait couler beaucoup d’encre au pays des pachydermes. Tout aussi remarquée que le retour de Wilfried Zaha, l’absence de Nicolas Pépé n’en finit plus de faire parler d’elle. Actuellement troisième de Liga avec Villarreal, l’ailier droit comptabilise 20 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour deux buts et une passe dé inscrits.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
