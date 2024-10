Emeis (ex-Orpea) reste dans le rouge au premier semestre mais réduit ses pertes

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Emeis (ex-Orpea), le géant privé des Ehpad et cliniques, a annoncé jeudi avoir réalisé un chiffre d'affaires en hausse de plus de 9% au premier semestre 2024 et réduit ses pertes à 257 millions d'euros, contre 371 millions un an auparavant.

Ces résultats semestriels montrent que "nos fondamentaux continuent à s'améliorer" et que la "transformation engagée depuis 2022" après le scandale Orpea porte "ses fruits", a commenté lors d'un point presse téléphonique Laurent Guillot, le directeur général du groupe.

La hausse du chiffre d'affaires, qui s'élève au premier semestre à 2,7 milliards d'euros (+9,2%), reflète la "progression continue des taux d'occupation", a-t-il relevé.

Le groupe a abandonné le nom d'Orpea pour celui d'Emeis en mars dernier pour tourner la page du scandale provoqué par la publication du livre-enquête de Victor Castanet, "Les Fossoyeurs", paru début 2022.

L'ouvrage avait révélé des maltraitances de pensionnaires, des irrégularités financières et des manquements dans la gestion des ressources humaines, sous l'ancienne direction.

Le groupe a depuis notamment mené une campagne de recrutement et de formation du personnel et a également signé un accord collectif actant des hausses de salaire.

Sur l'ensemble de l'année 2024, Emeis a confirmé sa prévision d'excédent brut d'exploitation avant frais de restructuration et loyers (Ebitdar), avec une hausse comprise entre 0% et 5%, "soit entre 700 et 730 millions d'euros".