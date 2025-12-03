Emegha : vous n’aurez pas sa liberté de danser

Après plusieurs semaines de tension entre ses supporters et Emmanuel Emegha, puis après quelques sorties de route médiatique du joueur, Strasbourg a décidé de suspendre son capitaine pour un match. Une annonce qui permet de remettre l’institution au centre du village. Malgré tout, le Néerlandais manquera à la Ligue 1 la saison prochaine.

Samedi, Strasbourg devra faire sans Emmanuel Emegha pour tenter de briser sa mauvaise série en Ligue 1 et retrouver le chemin de la victoire. Cadre de l’effectif s’il en est, l’avant-centre aurait pu aider les siens comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises cette saison, en témoignent ses sept buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues, malgré la nouvelle concurrence de Joaquín Panichelli. L’ombre au tableau a toutefois doublé de volume dans la matinée de mercredi, car s’il rate déjà son dixième match depuis août, ce n’est, cette fois, pas à cause d’une blessure.

Avant de partir en pause déj, le club a publié un communiqué lapidaire. Six phrases, une en gras : « Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse. » Si le RCSA assure que son capitaine « reste un membre important de notre équipe, qui a toujours tout donné pour le club sur le terrain » , il regrette le « non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club » . Quésaco ?…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com