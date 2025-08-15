Emegha annonce ses grandes ambitions pour la Ligue Conférence
Avant de lancer sa troisième saison avec Strasbourg, Emanuel Emegha a affiché en conférence de presse ce vendredi ses ambitions et celles du club. Au sujet de la Ligue Conférence, l’attaquant, qui a inscrit 14 buts lors de l’exercice précédent (TCC), a été clair : « On ne veut pas disputer la Ligue Conférence juste pour y être, on veut gagner ! » …
