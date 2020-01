Embouteillages, la planète affolée par les mégalopoles

« Il faudrait construire les villes à la campagne » pour que cela s'arrange. Le tableau dressé par l'étude annuelle de TomTom, spécialiste du trafic et de la navigation, donne du sens à ce qui n'était qu'un trait d'humour attribué à Alphonse Allais. De toute évidence, selon le constat dressé par cette 9e édition du Traffic Index, la vie actuelle conduit les ruraux à rejoindre les villes pour trouver du travail, des commodités et un niveau de vie plus élevé. La population augmente, mais les infrastructures ne suivent pas au même rythme et s'il n'y a pas de mesures de restriction de circulation, comme à Paris, la thrombose guette.En puisant dans les milliards de données fournies par ses appareils sur le trafic, les temps de parcours, les itinéraires plus fréquemment encombrés et en les comparant aux années précédentes, le Traffic Index 2019 dresse un état des lieux de la situation mondiale. Et il n'est pas encourageant, car, sur les 416 plus grandes villes de la planète, 57 % enregistrent une augmentation de la congestion.La tendance se dégrade, mais il y a ensuite le niveau de congestion sur une échelle de 0 à 100, ce dernier chiffre étant l'arrêt total. Pour fixer les idées, le niveau moyen de congestion mondial est de 29 %. On va donc s'intéresser surtout aux villes qui dépassent de beaucoup cette moyenne. « Cette année cite l'étude, Bangalore en Inde, se classe première ville la plus embouteillée au monde, avec un taux de...