Emblème du FC Metz, la Croix de Lorraine est aussi devenue un des symboles récupérés par l'extrême droite

Non, tous les supporters messins ne sont pas d’extrême droite…

Dans le dernier numéro de So Foot , consacré à la percée de l’extrême droite et de ses idées dans le football, en particulier dans les tribunes de l’Hexagone, il est notamment question de la bataille de l’image et de la nouvelle iconographie employée pour occuper l’espace. Les saluts nazis et les croix gammées étant pénalement répréhensibles, la nouvelle génération de supporters et militants identitaires a adopté de nouveaux symboles , esquivant habilement les sanctions, comme les interdictions de stade. « On a face à nous des gens qui connaissent parfaitement les règles du jeu » , explique ainsi un responsable du Stade de Reims.…

BB et LR pour SOFOOT.com