Elle retrouve la parole grâce à un implant cérébral, 18 ans après un AVC

Une prouesse médicale rendue possible grâce à l'intelligence artificielle. Une femme a retrouvé l'usage de la parole, dix-huit ans après l'avoir perdue en raison d'un accident cardiovasculaire, grâce à un implant cérébral dopé à l'IA. D'après la revue Nature reprise par Le Figaro , Ann, d'origine canadienne, a été victime d'un AVC lorsqu'elle avait 30 ans. Elle est devenue quadriplégique et incapable de prononcer le moindre mot.

Aujourd'hui âgée de 47 ans, Ann retrouve donc une forme de parole grâce à ce dispositif, encore expérimental, conçu par une équipe de chercheurs américains des universités de Berkley et San Francisco. Cette neuroprothèse est alimentée par de l'intelligence artificielle, et permet de capter son intention de parler afin de traduire ses signaux neuronaux en mots articulés.

Comment l'IA révolutionne la santé « L'intention de parler est le moteur de la neuroprothèse », explique Gopala Anumanchipalli, professeur assistant de génie électrique et de sciences informatiques à l'université de Berkeley, et coauteur de l'étude. Cet outil réduit l'intervalle entre ses pensées et les paroles à 80 millisecondes. Il permet ainsi à la Canadienne de formuler des phrases à travers une voix personnalisée, en temps réel.

Pendant l'expérimentation, Ann a entraîné l'outil, en prononçant des phrases dans sa tête.