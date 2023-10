Élisabeth Borne ouvre lundi une conférence sociale sur le pouvoir d’achat

Un rendez-vous sous tension, sur fond de forte inflation et de divergences sur plusieurs dossiers avec les partenaires sociaux. La Première ministre Élisabeth Borne ouvre lundi une conférence sociale sur les bas salaires. Six organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, et Unsa) et six patronales (Medef, U2P, CPME, Fnsea, Fesac et Udes) doivent se retrouver au Conseil économique, social et environnemental (Cese) à Paris, avec une séance plénière le matin, des ateliers l'après-midi et une clôture en plénière. Le syndicat Solidaires ne viendra pas, jugeant « insuffisantes » les propositions présentées en amont par le gouvernement.

Élisabeth Borne a reçu tour à tour, cette semaine, syndicats et organisations patronales. « La Première ministre nous a dit qu'il y aurait des annonces, on la prend au mot », espère la cheffe du premier syndicat, la CFDT, Marylise Léon. Avant le grand raout, syndicats et organisations de jeunesse ont manifesté vendredi « contre l'austérité et pour l'augmentation des salaires, des pensions et l'égalité femme-homme ». Mais les rangs étaient beaucoup moins fournis que lorsqu'ils protestaient contre la réforme des retraites il y a six mois.

« Avoir un moment d'unité »

Depuis cette crise, les partenaires sociaux ont convenu, en juillet, d'un « agenda social » de négociations tripartites (avec le gouvernement) sur l'emploi des séniors, les parcours professionnels, ou la

... Source LePoint.fr