Élie Baup : « Pédaler à la montagne, il n’y a rien de mieux »

Élie Baup n’a jamais caché son amour pour le Tour de France. L’ancien entraîneur de l’OM, champion de France 1999 avec Bordeaux et aujourd’hui à la tête d’une section VTT en Occitanie, se livre à cœur ouvert sur cette grand-messe de juillet.

Enfant, vous disiez aimer autant le vélo que le football. D’où vient cette passion ? Je suis né dans les Pyrénées, fils d’agriculteur, c’était difficile d’aller voir du foot. L’équipe la plus proche, c’était les Girondins de Bordeaux mais à cette époque, ils n’avaient pas une super équipe. Le Tour de France, lui, venait à nous. Il y avait des grands champions médiatisés qu’on voyait à la télé, et ça, ça compte quand on est enfant. C’était sublimé par les journaux, les radios, les télés… Chaque année, je partais avec mes parents qui ont été les premiers à me faire découvrir le Tour, et puis un peu plus tard, j’y allais avec des copains du village. On allait dans un col ou à l’arrivée pour voir les coureurs, on débriefait les étapes le soir, c’était génial.

Quels étaient vos coureurs favoris quand vous étiez jeune ? Eddy Merckx a été le premier grand champion que j’ai vu de mes propres yeux, mais les histoires d’Anquetil ou Poulidor étaient également très connues. Mais j’étais trop petit pour voir les grands champions français. J’aimais la course, tout simplement.…

Propos recueillis par Titouan Aniesa pour SOFOOT.com