Electroménager: le groupe Brandt, en difficulté, placé en redressement judiciaire

Le groupe Brandt, un des derniers gros fabricants d'électroménager en France, a été placé en redressement judiciaire, pour favoriser l'arrivée d'un "partenaire" susceptible de soutenir l'entreprise en difficultés financières, a-t-on appris jeudi auprès du groupe.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

"Une audience s'est tenue le 1er octobre", à l'issue de laquelle le tribunal des activités économiques de Nanterre "a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice du Groupe Brandt et de Brandt France", a indiqué le groupe, confirmant une information du journal Les Echos.

Le groupe centenaire, qui emploie en France quelque 750 personnes, "a engagé depuis plusieurs mois une recherche très active de partenaire pour accompagner le développement de l'entreprise, répondre au besoin de financement de son activité et de ses échéances bancaires, et faire face à la conjoncture de marché extrêmement difficile", a indiqué le groupe.

Après une baisse en 2023, le gros électroménager a en effet connu l'an dernier un nouveau recul, (-3,9%), affecté par une crise persistante de l'immobilier. L'achat de ces produits, notamment des appareils de cuisine, est souvent corrélé à l'acquisition d'un bien immobilier ou à un déménagement, selon le dernier bilan du groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers (Gifam).

Le groupe, outre la marque qui porte son nom, fabrique les produits des marques Vedette, Sauter et De Dietrich, et possède quatre usines en France, dont deux sites en Centre-Val de Loire (Orléans et Vendôme dans le Loir-et-Cher), spécialisés dans l'électroménager consacré à la cuisson, ainsi que deux usines en région parisienne, à Saint-Ouen et Rueil-Malmaison.

L'ouverture de cette procédure, à la demande du groupe, va permettre la poursuite de l'activité et le gel des dettes, pour faciliter l'arrivée d'un investisseur ou d'un repreneur.

"Il y a plusieurs pistes assez sérieuses à l'étude, qui sont bien engagées", a assuré à l'AFP un porte-parole du groupe, qui voit dans cette procédure un moyen "de donner un coup d'accélérateur à cette recherche".

L'entreprise, qui appartient depuis 2014 au groupe algérien Cevital, a, "depuis trois ans", fait l'objet d'un "gros travail" pour retrouver la rentabilité, en recentrant son offre et en se développant à l'international, a ajouté cette source.

Présent dans 36 pays, Brandt réalise 260 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70% en France et 30% en Europe.