Electricité renouvelable : SNCF et CNR signent un gros contrat d'une durée de 25 ans

"SNCF Voyageurs fait le pari du temps long." SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, et le producteur d'électricité CNR (Compagnie Nationale du Rhône) ont signé un contrat d'achat direct d'électricité renouvelable d’une durée de 25 ans, ont-ils annoncé lundi 10 juillet dans un communiqué commun.

"CNR s’engage, via sa filiale Vensolair, à construire deux parcs éoliens courant 2024 et à fournir à SNCF Energie 88 gigawatts heure (GWh) d’électricité renouvelable par an", soit la consommation électrique annuelle du RER D en Île-de-France, selon la même source. "En s’engageant au côté de CNR sur 25 ans, SNCF Voyageurs fait le pari du temps long pour sécuriser le prix et la provenance de son électricité", assure Laurence Borie-Bancel, Présidente de CNR, citée dans le communiqué.

La construction débutera "cet automne"

Pour sa part, Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, toujours selon le communiqué, s'est réjoui de "renforcer la stabilité de notre approvisionnement et notre part d’électricité d’origine renouvelable". Il s'agit "du plus gros contrat PPA (contrats de gré à gré entre producteur et consommateur, NDLR) éolien en France", ajoutent les deux entreprises. A terme, il est censé permettre à SNCF Voyageurs d’éviter l’émission de "4.000 tonnes" de CO2 et équivalent CO2 chaque année, selon la même source.

Situés dans les départements de la Haute-Vienne et d’Eure-et-Loir, les deux parcs dont la construction débutera "cet automne", totaliseront 12 éoliennes pour une puissance installée de 36 mégawatts.